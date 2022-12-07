Melih Kalkan kimdir? Melih Kalkan neden öldü, hastalığı ne?

Yıllardır hastalığıyla mücadele eden 14 yaşındaki yetenekli Twitch yayıncısı Melih Kalkan'ın 7 Aralık Çarşamba günü hayatını kaybettiği bildirildi. Melih Kalkan'ın vefat haberi sosyal medya hesabından paylaşılırken, birçok ünlü isimden baş sağlığı mesajı geldi. Peki, Melih Kalkan neden öldü? Melih Kalkan hastalığı ne? Detayları haberimizde...

Twitch ve espor sektöründe tanınan ve yeteneğiyle kendisinden söz ettiren Melih Kalkan, ilk olarak Cantuğ "Unlost" Özsoy'un Twitch yayınlarıyla tanınmıştı. Yıllardır hastalığı nedeniyle yaşam mücadelesi veren Melih, bugün hayata gözlerini yumdu. Peki, Melih Kalkan neden öldü? Melih Kalkan hastalığı ne? İşte detaylar...

MELİH KALKAN HAYATINI KAYBETTİ

Hastalığı ile yaşam mücadelesi veren Jrlost lakaplı Melih Kalkan'ın 7 Aralık Çarşamba günü hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haberi ilk olarak Melih Kalkan'ı yayınlarına konuk ederek Türkiye'ye tanıttığı Cantuğ "Unlost" Özsoy verirken birçok yayıncı ve espor oyuncusundan Melih Kalkan'ın yakınlarına baş sağlığı mesajı verildi.

ACI HABERİ UNLOST VERDİ

Sevilen Twitch yayıncısı Melih Kalkan'ın ölüm haberini sosyal medya hesaplarından paylaşan Cantuğ Özsoy, "Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu." sözlerine yer verdi.

Melih Kalkan'ın cenazesinin 7 Aralık Çarşamba günü ikindi namazına müteakiben Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedileceğini sevenlerine duyurdu.

MELİH KALKAN NEDEN ÖLDÜ?

Yıllardır hastalıkla mücadele ettiği bilinen 14 yaşındaki Melih Kalkan, kistik fibrozis hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

KİSTİK FİBROZİS HASTALIĞI NEDİR?

Kistik fibrozis, akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri dış salgı bezlerinde görülen, otozomal resesif kalıtımlı bir gen hastalığıdır. Kistik fibrozis hastalığı, aynı anda solunum sistemi, sindirim sistemi gibi vücudun birden çok sistem ve organını etkileyebilir. Doğumla birlikte görülen fibrozis, bu etkileme sonucu işlev bozukluklarına neden olur.

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KİSTİK FİBROZİS BELİRTİLERİ NELER?

Tedavisi bulunmayan Kistik Fibrozis hastalığının birçok belirtisi bulunmaktadır: