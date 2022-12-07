Melih Kalkan kimdir? Melih Kalkan neden öldü, hastalığı ne?
Gamegar Haberleri
Yıllardır hastalığıyla mücadele eden 14 yaşındaki yetenekli Twitch yayıncısı Melih Kalkan'ın 7 Aralık Çarşamba günü hayatını kaybettiği bildirildi. Melih Kalkan'ın vefat haberi sosyal medya hesabından paylaşılırken, birçok ünlü isimden baş sağlığı mesajı geldi. Peki, Melih Kalkan neden öldü? Melih Kalkan hastalığı ne? Detayları haberimizde...
Twitch ve espor sektöründe tanınan ve yeteneğiyle kendisinden söz ettiren Melih Kalkan, ilk olarak Cantuğ "Unlost" Özsoy'un Twitch yayınlarıyla tanınmıştı. Yıllardır hastalığı nedeniyle yaşam mücadelesi veren Melih, bugün hayata gözlerini yumdu. Peki, Melih Kalkan neden öldü? Melih Kalkan hastalığı ne? İşte detaylar...
Hastalığı ile yaşam mücadelesi veren Jrlost lakaplı Melih Kalkan'ın 7 Aralık Çarşamba günü hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haberi ilk olarak Melih Kalkan'ı yayınlarına konuk ederek Türkiye'ye tanıttığı Cantuğ "Unlost" Özsoy verirken birçok yayıncı ve espor oyuncusundan Melih Kalkan'ın yakınlarına baş sağlığı mesajı verildi.
Sevilen Twitch yayıncısı Melih Kalkan'ın ölüm haberini sosyal medya hesaplarından paylaşan Cantuğ Özsoy, "Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu." sözlerine yer verdi.
Melih Kalkan'ın cenazesinin 7 Aralık Çarşamba günü ikindi namazına müteakiben Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedileceğini sevenlerine duyurdu.
Yıllardır hastalıkla mücadele ettiği bilinen 14 yaşındaki Melih Kalkan, kistik fibrozis hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Kistik fibrozis, akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri dış salgı bezlerinde görülen, otozomal resesif kalıtımlı bir gen hastalığıdır. Kistik fibrozis hastalığı, aynı anda solunum sistemi, sindirim sistemi gibi vücudun birden çok sistem ve organını etkileyebilir. Doğumla birlikte görülen fibrozis, bu etkileme sonucu işlev bozukluklarına neden olur.
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Tedavisi bulunmayan Kistik Fibrozis hastalığının birçok belirtisi bulunmaktadır:
- Sık ve uzun süreli öksürük
- Çok miktarda balgam
- Sık tekrarlanan hırıltı soluma
- Zatürre ve bronşit gibi sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları
- Nefes alma ve vermede zorlanma
- Yoğun fiziksel aktivite sırasında çabuk yorulma, nefes daralması
- Düzelmeyen sinüzit ve nazal polip
- Yeni doğan bebeğin ilk kakasının katı ve bağırsaklara yapışıklığı nedeniyle kaka çıkaramaması.
- Yağların fazla miktarda atılmasıyla sık, kötü kokulu dışkı.
- Bağırsakların genişlemesine bağlı olarak karın ağrısı ve karında huzursuzluk.
- Yağların yeterince emilemeyişi nedeniyle olarak fazla gaz ve karın şişliği oluşması.
- Kemik mineralizasyon bozuklukları (raşitizm veya osteoporoz)
- Pankreatik yetersizlik, diyabet
- Yağda eriyen vitamin eksikliği (A, D, E, K)
- Erkek kısırlığı
- İdrar kaçırma ve vajinal enfeksiyon
- Hastaların iştahları iyi olmasına rağmen iyi kilo alamaması, kilo kaybetmesi. Besinlerin yeteri kadar emilememesi.
- Besinlerin iyi sindirilememesi ve salgıların katı olması nedeniyle ileri yaşlarda da bağırsak tıkanmaları