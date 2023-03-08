League of Legends MMO projesinin lideri Riot Games'ten ayrıldı

Riot Games'in geliştirmekte olduğu MMO projesinde yönetici yapımcı olarak görev yapan Greg Street, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Riot Games ile yollarını ayırdığını duyurdu. Riot Games'te 9 yıl çalıştıktan sonra görevinden ayrılma kararını takipçileriyle paylaştı.

2020 yılında League of Legends evreninde geçecek bir MMORPG üzerinde çalıştığını duyuran Riot Games, iş ilanı oluşturmuştu. Duyurudan yıllar sonra ise MMO'nun başındaki Greg Street, 8 Mart Çarşamba günü gece 01.34'te yaptığı paylaşım ile şirketten ayrılma kararı aldığını duyurdu.

LEAGUE OF LEGENDS MMO LİDERİ ŞİRKETTEN AYRILDI

Birkaç aydır burada olmadığını ve buna rağmen ki destekleri için takipçilerine teşekkür eden Street, "Şimdi paylaşacağım büyük bir haberle geri döndüm: Riot Games'teki görevimden ayrılmaya karar verdim." dedi.

Street'in ayrılmasından sonra, kurucu ortak Marc Merrill, oyunun "hala erken geliştirme aşamasında, ancak çok heyecanlı olduğumuz bir yönümüz var" ve "oraya ulaşmak için hala çok uzun bir yol olacak" ifadelerine yer verdi.

Bununla birlikte, projenin etrafındaki tüm heyecana rağmen, oyunun çıkacağına dair hiçbir garanti olmadığını ve Riot Games'in beklentileri karşılamazsa projeyi iptal edebileceğini açıkça belirtti ve oyun geliştirmede hiçbir şeyin kesin olmadığını belirtti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında ise Greg Street, şu sözlere yer verdi:

"Kişisel ve profesyonel düşüncelerin birleşimi beni bu yola götürdü. Geçen yıl bazı yıkıcı kişisel kayıplar yaşadık ve hayatta kalan aileme daha yakın olmak istiyorum.

Ama tatildeyken kariyerim hakkında çok düşündüm. Keder, sizin için en önemli olan şeye gerçekten odaklanmanın bir yolunu sunar (yine de genel olarak önermiyoruz). Ve Riot'ta dokuz yıl geçirdikten sonra yeni bir şeyler yapma zamanı gelmiş gibi geliyor!

Size layık bir League of Legends MMO oluşturmanın uzun bir yolculuk olacağını en başından söylemiştim. Bunun bir parçası olarak yapabileceğim en önemli iş harika bir takım kurmaktı ve genel olarak mütevazı kalmaya çalışsam da bütün gün bu takımla övüneceğim!

MMO emin ellerde ve bir sonraki aşama için hükümdarlığı devretmenin tam zamanı. Oyun geliştirmede kalmayı planlıyorum ve şimdiden bana sunulan bir dizi heyecan verici fırsatım oldu. Ve Riot MMO çıktığında hepinizle birlikte olacağım."