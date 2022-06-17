Siber zorbalığın önüne geçmek için ilk adımlar atıldı! Japonya yeni yasa teklifini kabul etti
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Geçtiğimiz senelerde Japonya'da sosyal medya istismarıyla karşı karşıya kalan televizyon yıldızının intihar etmesinin ardından kamuoyunda artan siber zorbalık endişesine karşın Japonya parlamentosu, internet ortamında siber zorbalık yapan kişilere hapis ve para cezasının verileceği yasayı kabul etti.
İnternetin hayatımızdaki yeri arttıkça ve internet kullanımı çoğaldıkça çoğunlukla sosyal medyada karşılaşılan siber zorbalık suçlarına karşın Japonya parlamentosundan çözüm niteliğindeki yasa teklifi kabul edildi.
Japonya'nın ceza kanununda yapılan değişiklik ile yürürlüğe girecek olan siber zorbalara çevrimiçi hakaretlerden dolayı yakalanan suçlulara bir yıla kadar hapis cezası ve 300 bin yen (yaklaşık 38 bin TL) para cezasına çarptırılacağı açıklandı.
Yeni yasanın yürürlüğe gireceğinin açıklanmasının ardından muhalif kesim, yasanın ifade özgürlüğünü ve iktidardakilerin eleştirilmesini engellemek amacıyla sunulduğu düşünürken diğer kesimlerde ise siber zorbalık ve sosyal medyadaki tacizi engellemek için daha sert yasalara ihtiyaç duyulduğu açıklandı.
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Yürürlüğe girdikten üç yıl sonra tekrardan incelenmesi emredilen siber zorbalık yasasının ifade özgürlüğünü kısıtlayıp kısıtlamayacağı konusundaki endişeleri gidermek adına üç yıllık bir süreç başlatılacak.