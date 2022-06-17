Siber zorbalığın önüne geçmek için ilk adımlar atıldı! Japonya yeni yasa teklifini kabul etti

İnternetin hayatımızdaki yeri arttıkça ve internet kullanımı çoğaldıkça çoğunlukla sosyal medyada karşılaşılan siber zorbalık suçlarına karşın Japonya parlamentosundan çözüm niteliğindeki yasa teklifi kabul edildi.

SİBER ZORBALARA HAPİS VE PARA CEZASI VERİLECEK

Japonya'nın ceza kanununda yapılan değişiklik ile yürürlüğe girecek olan siber zorbalara çevrimiçi hakaretlerden dolayı yakalanan suçlulara bir yıla kadar hapis cezası ve 300 bin yen (yaklaşık 38 bin TL) para cezasına çarptırılacağı açıklandı.

YENİ YASA TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Yeni yasanın yürürlüğe gireceğinin açıklanmasının ardından muhalif kesim, yasanın ifade özgürlüğünü ve iktidardakilerin eleştirilmesini engellemek amacıyla sunulduğu düşünürken diğer kesimlerde ise siber zorbalık ve sosyal medyadaki tacizi engellemek için daha sert yasalara ihtiyaç duyulduğu açıklandı.

ÜÇ YIL SONRA İNCELENECEK

Yürürlüğe girdikten üç yıl sonra tekrardan incelenmesi emredilen siber zorbalık yasasının ifade özgürlüğünü kısıtlayıp kısıtlamayacağı konusundaki endişeleri gidermek adına üç yıllık bir süreç başlatılacak.