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Hearts of Iron 4 ülke tagleri neler? Hoi 4 ülke tagleri!

Gamegar Haberleri

Hearts of Iron 4 ülke tagleri neler? Hoi 4 ülke tagleri!

Paradox Interactive'in popüler strateji oyunu Hearts of Iron 4'te yer alan ülkelerin tagleri yani kısaltmaları merak edilen konular arasında yer alıyor. Hearts of Iron 4'te hile yapmak isteyen oyuncuların araştırdığı Hearts of Iron 4 ülke tagleri neler? Hoi 4 ülke tagleri neler? Hearts of Iron 4 ülke kodları öğrenme! Detayları haberimizde…

Dünya Savaşı konulu strateji oyunu Hearts Of Iron 4'te bulunan ülkelerin tagleri araştırılıyor. Peki, Hearts of Iron 4 ülke tagleri neler? Hoi 4 ülke tagleri neler? Hearts of Iron 4 ülke kodları öğrenme! İşte detaylar…

HEARTS OF IRON 4 ÜLKE TAGLARİ

EtiketÜlke (Demokratik)Ülke (Tarafsız)
GER Alman CumhuriyetiAlmanya
ENG Birleşik KrallıkBüyük Britanya
SOV Rusya FederasyonuRusya
USA Amerika Birleşik DevletleriKonfederasyon Devletleri
SWE İsveçİsveç Krallığı
FRA FransaBourbon Fransa
LUX LüksemburgRoyalist Lüksemburg
BEL BelçikaLeopold'lü Belçika
HOL HollandaHollanda Krallığı
CZE ÇekoslovakyaBohemya Krallığı
POL Polonya CumhuriyetiPolonya
AUS Avusturya CumhuriyetiAvusturya
LIT Litvanya CumhuriyetiLitvanya
EST Estonya CumhuriyetiEstonya
LAT Letonya CumhuriyetiLetonya
SPR İspanyaİspanyol İmparatorluğu
ITA Cumhuriyetçi İtalyaİtalya Krallığı
ROM RomanyaRomanya Krallığı
YUG Yugoslav KonfederasyonuYugoslavya
SWI İsviçreİsviçre
TUR Türkiye CumhuriyetiTürkiye
GRE Yunan CumhuriyetiYunanistan
ALB Arnavutluk CumhuriyetiArnavutluk
NOR NorveçNorveç Krallığı
DEN DanimarkaDanimarka Krallığı
BUL Bulgaristan CumhuriyetiBulgaristan
POR Portekiz CumhuriyetiPortekiz
FIN Finlandiya CumhuriyetiFinlandiya
IRE İrlandaÖzgür İrlanda
HUN Macaristan CumhuriyetiMacaristan Krallığı
AFG Afganistan CumhuriyetiAfganistan
ARG Arjantin CumhuriyetiArjantin
BOL Çokuluslu BolivyaBolivya
BRA İkinci Brezilya CumhuriyetiBrezilya
CAN KanadaÖzgür Kanada Cumhuriyeti
CHI Çin CumhuriyetiÇin
PRC Çin CumhuriyetiÇin
CHL ŞiliÖzgür Patagonya Devleti
COL KolombiyaYeni Anayasa
COS Kosta RikaSahil Krallığı
ECU EkvadorGalapagos Rejimi
ELS El Salvador CumhuriyetiEl Salvador Teokrasisi
GUA Guatemala CumhuriyetiGuatemala
HON HondurasAtlas Honduras
IRQ Irak CumhuriyetiIrak
JAP Japonya EyaletiJapon Şogunluğu
MEX Meksika MuhalefetiMeksika
MON Moğol Parlamenter CumhuriyetiBüyük Moğol Devleti
NEP Nepal Federal CumhuriyetiNepal
NIC Nikaragua CumhuriyetiNikaragua
PAN PanamaKardeş Sahiller
PAR Paraguay CumhuriyetiParaguay
PER İran Cumhuriyetiİran
PHI FilipinlerBağımsız Filipinler
PRU Peru CumhuriyetiPeru Bağımsız Devleti
SAF Güney AfrikaÜniter Güney Afrika
SAÜ Arap CumhuriyetiSuudi Arabistan
SIA Tayland CumhuriyetiSiyam
SIK Sinkiang Bağımsız CumhuriyetiSinkiang Eyaleti
TAN Tuva Bağımsız Cumhuriyeti?
TİB Tibet CumhuriyetiTibet
VEN Venezuela Federal CumhuriyetiBolivarcı Venezuela
YUN Yunnan Bağımsız CumhuriyetiYunnan
AST AvustralyaEmu imparatorluğu
NZL Yeni ZelandaYeni Zelanda Cumhuriyeti
URG UruguayColegiado Uruguay
CUB KübaKüba Anarko-cumhuriyeti
DOM Temsilci Dominik CumhuriyetiSanto Domingo
HAI HaitiHaiti Krallığı
OMA Umman CumhuriyetiUmman
YEM Yemen Arap CumhuriyetiYemen
ETH Etiyopya Federal Demokratik CumhuriyetiEtiyopya
SLO Slovak cumhuriyetiSlovakya Özgür Devleti
BHU Bhutan CumhuriyetiButan
LIB LiberyaBağımsız Liberya
RAJ HindistanHindistan
CRO Hırvatistan CumhuriyetiHırvatistan Krallığı
GXC Guangxi Bağımsız CumhuriyetiGuangxi Kliği
SHX Shanxi CumhuriyetiShanxi
XSM Hui CumhuriyetiXibei San Ma
MEN Mengjiang CumhuriyetiMengjiang
KOR KoreJoseon İmparatorluğu
SER SırbistanSırbistan
ICE İzlandaAdalar
SYR SuriyeSuriye Krallığı
LEB LübnanLübnan
JOR ÜrdünÜrdün Krallığı
EGY MısırMısır Krallığı
LBA Libya SeçmenleriLibya Krallığı
WGR Batı AlmanyaBayern-Hannover
DDR Anayasal AlmanyaPrusya Krallığı
PAL FilistinFilistin'in Özgür Mandası
ISR İsrailÖzgür Kudüs Devleti
VIN Vietnam CumhuriyetiVietnam Cumhuriyeti
CAM Kamboçya CumhuriyetiKamboçya Cumhuriyeti
INS Endonezya CumhuriyetiEndonezya
MAL Malezya CumhuriyetiMalezya Cumhuriyeti
LAO Laos CumhuriyetiLaos Krallığı
MNT Karadağ CumhuriyetiKaradağ
UKR Ukrayna CumhuriyetiUkrayna
GEO Gürcistan CumhuriyetiÖzgür Aziz George Eyaleti
KAZ Kazakistan CumhuriyetiKazakistan Krallığı
AZR Azerbaycan Demokratik CumhuriyetiAzerbaycan İslam Cumhuriyeti
ARM Ermenistan CumhuriyetiBağımsız Ermeni Toprakları
BLR Belarus CumhuriyetiBelarus
ANG Angola CumhuriyetiAngola
MZB Mozambik CumhuriyetiMozambik
ZIM Zimbabve CumhuriyetiZimbabve
COG Kongo CumhuriyetiZaire
KEN Kenya CumhuriyetiKenya
PAK Pakistan CumhuriyetiPakistan
BOT Botsvana CumhuriyetiBotsvana
MAN Mançu CumhuriyetiMançukuo
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HEARTS OF IRON 4 KONUSU NE?

Dünyanın en göz alıcı savaş makinesinin kontrolünü ele al, çıkarlarını korumak ve Hearts of Iron IV'te gezegene hakim olmak için sanayi sektörünü, diplomasiyi ve savaş planlarını yönet.

Bu büyük strateji savaş oyunu, İkinci Dünya Savaşının dramatik olayları bilgisayarında gerçekleşirken hem derin bir tarihsel oynanış ve davetkâr alternatif geçmişler sunar. Hearts of Iron IV, tekrar oynamayı ve stratejik düşünmeyi ödüllendiren etkileyici bir modern savaş simülasyonudur.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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