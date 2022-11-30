Dünya Savaşı konulu strateji oyunu Hearts Of Iron 4'te bulunan ülkelerin tagleri araştırılıyor. Peki, Hearts of Iron 4 ülke tagleri neler? Hoi 4 ülke tagleri neler? Hearts of Iron 4 ülke kodları öğrenme! İşte detaylar…

Etiket Ülke (Demokratik) Ülke (Tarafsız) GER Alman Cumhuriyeti Almanya ENG Birleşik Krallık Büyük Britanya SOV Rusya Federasyonu Rusya USA Amerika Birleşik Devletleri Konfederasyon Devletleri SWE İsveç İsveç Krallığı FRA Fransa Bourbon Fransa LUX Lüksemburg Royalist Lüksemburg BEL Belçika Leopold'lü Belçika HOL Hollanda Hollanda Krallığı CZE Çekoslovakya Bohemya Krallığı POL Polonya Cumhuriyeti Polonya AUS Avusturya Cumhuriyeti Avusturya LIT Litvanya Cumhuriyeti Litvanya EST Estonya Cumhuriyeti Estonya LAT Letonya Cumhuriyeti Letonya SPR İspanya İspanyol İmparatorluğu ITA Cumhuriyetçi İtalya İtalya Krallığı ROM Romanya Romanya Krallığı YUG Yugoslav Konfederasyonu Yugoslavya SWI İsviçre İsviçre TUR Türkiye Cumhuriyeti Türkiye GRE Yunan Cumhuriyeti Yunanistan ALB Arnavutluk Cumhuriyeti Arnavutluk NOR Norveç Norveç Krallığı DEN Danimarka Danimarka Krallığı BUL Bulgaristan Cumhuriyeti Bulgaristan POR Portekiz Cumhuriyeti Portekiz FIN Finlandiya Cumhuriyeti Finlandiya IRE İrlanda Özgür İrlanda HUN Macaristan Cumhuriyeti Macaristan Krallığı AFG Afganistan Cumhuriyeti Afganistan ARG Arjantin Cumhuriyeti Arjantin BOL Çokuluslu Bolivya Bolivya BRA İkinci Brezilya Cumhuriyeti Brezilya CAN Kanada Özgür Kanada Cumhuriyeti CHI Çin Cumhuriyeti Çin PRC Çin Cumhuriyeti Çin CHL Şili Özgür Patagonya Devleti COL Kolombiya Yeni Anayasa COS Kosta Rika Sahil Krallığı ECU Ekvador Galapagos Rejimi ELS El Salvador Cumhuriyeti El Salvador Teokrasisi GUA Guatemala Cumhuriyeti Guatemala HON Honduras Atlas Honduras IRQ Irak Cumhuriyeti Irak JAP Japonya Eyaleti Japon Şogunluğu MEX Meksika Muhalefeti Meksika MON Moğol Parlamenter Cumhuriyeti Büyük Moğol Devleti NEP Nepal Federal Cumhuriyeti Nepal NIC Nikaragua Cumhuriyeti Nikaragua PAN Panama Kardeş Sahiller PAR Paraguay Cumhuriyeti Paraguay PER İran Cumhuriyeti İran PHI Filipinler Bağımsız Filipinler PRU Peru Cumhuriyeti Peru Bağımsız Devleti SAF Güney Afrika Üniter Güney Afrika SAÜ Arap Cumhuriyeti Suudi Arabistan SIA Tayland Cumhuriyeti Siyam SIK Sinkiang Bağımsız Cumhuriyeti Sinkiang Eyaleti TAN Tuva Bağımsız Cumhuriyeti ? TİB Tibet Cumhuriyeti Tibet VEN Venezuela Federal Cumhuriyeti Bolivarcı Venezuela YUN Yunnan Bağımsız Cumhuriyeti Yunnan AST Avustralya Emu imparatorluğu NZL Yeni Zelanda Yeni Zelanda Cumhuriyeti URG Uruguay Colegiado Uruguay CUB Küba Küba Anarko-cumhuriyeti DOM Temsilci Dominik Cumhuriyeti Santo Domingo HAI Haiti Haiti Krallığı OMA Umman Cumhuriyeti Umman YEM Yemen Arap Cumhuriyeti Yemen ETH Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Etiyopya SLO Slovak cumhuriyeti Slovakya Özgür Devleti BHU Bhutan Cumhuriyeti Butan LIB Liberya Bağımsız Liberya RAJ Hindistan Hindistan CRO Hırvatistan Cumhuriyeti Hırvatistan Krallığı GXC Guangxi Bağımsız Cumhuriyeti Guangxi Kliği SHX Shanxi Cumhuriyeti Shanxi XSM Hui Cumhuriyeti Xibei San Ma MEN Mengjiang Cumhuriyeti Mengjiang KOR Kore Joseon İmparatorluğu SER Sırbistan Sırbistan ICE İzlanda Adalar SYR Suriye Suriye Krallığı LEB Lübnan Lübnan JOR Ürdün Ürdün Krallığı EGY Mısır Mısır Krallığı LBA Libya Seçmenleri Libya Krallığı WGR Batı Almanya Bayern-Hannover DDR Anayasal Almanya Prusya Krallığı PAL Filistin Filistin'in Özgür Mandası ISR İsrail Özgür Kudüs Devleti VIN Vietnam Cumhuriyeti Vietnam Cumhuriyeti CAM Kamboçya Cumhuriyeti Kamboçya Cumhuriyeti INS Endonezya Cumhuriyeti Endonezya MAL Malezya Cumhuriyeti Malezya Cumhuriyeti LAO Laos Cumhuriyeti Laos Krallığı MNT Karadağ Cumhuriyeti Karadağ UKR Ukrayna Cumhuriyeti Ukrayna GEO Gürcistan Cumhuriyeti Özgür Aziz George Eyaleti KAZ Kazakistan Cumhuriyeti Kazakistan Krallığı AZR Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Azerbaycan İslam Cumhuriyeti ARM Ermenistan Cumhuriyeti Bağımsız Ermeni Toprakları BLR Belarus Cumhuriyeti Belarus ANG Angola Cumhuriyeti Angola MZB Mozambik Cumhuriyeti Mozambik ZIM Zimbabve Cumhuriyeti Zimbabve COG Kongo Cumhuriyeti Zaire KEN Kenya Cumhuriyeti Kenya PAK Pakistan Cumhuriyeti Pakistan BOT Botsvana Cumhuriyeti Botsvana MAN Mançu Cumhuriyeti Mançukuo

HEARTS OF IRON 4 KONUSU NE?

Dünyanın en göz alıcı savaş makinesinin kontrolünü ele al, çıkarlarını korumak ve Hearts of Iron IV'te gezegene hakim olmak için sanayi sektörünü, diplomasiyi ve savaş planlarını yönet.

Bu büyük strateji savaş oyunu, İkinci Dünya Savaşının dramatik olayları bilgisayarında gerçekleşirken hem derin bir tarihsel oynanış ve davetkâr alternatif geçmişler sunar. Hearts of Iron IV, tekrar oynamayı ve stratejik düşünmeyi ödüllendiren etkileyici bir modern savaş simülasyonudur.