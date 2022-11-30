Hearts of Iron 4 ülke tagleri neler? Hoi 4 ülke tagleri!
Gamegar Haberleri
Paradox Interactive'in popüler strateji oyunu Hearts of Iron 4'te yer alan ülkelerin tagleri yani kısaltmaları merak edilen konular arasında yer alıyor. Hearts of Iron 4'te hile yapmak isteyen oyuncuların araştırdığı Hearts of Iron 4 ülke tagleri neler? Hoi 4 ülke tagleri neler? Hearts of Iron 4 ülke kodları öğrenme! Detayları haberimizde…
Dünya Savaşı konulu strateji oyunu Hearts Of Iron 4'te bulunan ülkelerin tagleri araştırılıyor. Peki, Hearts of Iron 4 ülke tagleri neler? Hoi 4 ülke tagleri neler? Hearts of Iron 4 ülke kodları öğrenme! İşte detaylar…
HEARTS OF IRON 4 ÜLKE TAGLARİ
|Etiket
|Ülke (Demokratik)
|Ülke (Tarafsız)
|GER
|Alman Cumhuriyeti
|Almanya
|ENG
|Birleşik Krallık
|Büyük Britanya
|SOV
|Rusya Federasyonu
|Rusya
|USA
|Amerika Birleşik Devletleri
|Konfederasyon Devletleri
|SWE
|İsveç
|İsveç Krallığı
|FRA
|Fransa
|Bourbon Fransa
|LUX
|Lüksemburg
|Royalist Lüksemburg
|BEL
|Belçika
|Leopold'lü Belçika
|HOL
|Hollanda
|Hollanda Krallığı
|CZE
|Çekoslovakya
|Bohemya Krallığı
|POL
|Polonya Cumhuriyeti
|Polonya
|AUS
|Avusturya Cumhuriyeti
|Avusturya
|LIT
|Litvanya Cumhuriyeti
|Litvanya
|EST
|Estonya Cumhuriyeti
|Estonya
|LAT
|Letonya Cumhuriyeti
|Letonya
|SPR
|İspanya
|İspanyol İmparatorluğu
|ITA
|Cumhuriyetçi İtalya
|İtalya Krallığı
|ROM
|Romanya
|Romanya Krallığı
|YUG
|Yugoslav Konfederasyonu
|Yugoslavya
|SWI
|İsviçre
|İsviçre
|TUR
|Türkiye Cumhuriyeti
|Türkiye
|GRE
|Yunan Cumhuriyeti
|Yunanistan
|ALB
|Arnavutluk Cumhuriyeti
|Arnavutluk
|NOR
|Norveç
|Norveç Krallığı
|DEN
|Danimarka
|Danimarka Krallığı
|BUL
|Bulgaristan Cumhuriyeti
|Bulgaristan
|POR
|Portekiz Cumhuriyeti
|Portekiz
|FIN
|Finlandiya Cumhuriyeti
|Finlandiya
|IRE
|İrlanda
|Özgür İrlanda
|HUN
|Macaristan Cumhuriyeti
|Macaristan Krallığı
|AFG
|Afganistan Cumhuriyeti
|Afganistan
|ARG
|Arjantin Cumhuriyeti
|Arjantin
|BOL
|Çokuluslu Bolivya
|Bolivya
|BRA
|İkinci Brezilya Cumhuriyeti
|Brezilya
|CAN
|Kanada
|Özgür Kanada Cumhuriyeti
|CHI
|Çin Cumhuriyeti
|Çin
|PRC
|Çin Cumhuriyeti
|Çin
|CHL
|Şili
|Özgür Patagonya Devleti
|COL
|Kolombiya
|Yeni Anayasa
|COS
|Kosta Rika
|Sahil Krallığı
|ECU
|Ekvador
|Galapagos Rejimi
|ELS
|El Salvador Cumhuriyeti
|El Salvador Teokrasisi
|GUA
|Guatemala Cumhuriyeti
|Guatemala
|HON
|Honduras
|Atlas Honduras
|IRQ
|Irak Cumhuriyeti
|Irak
|JAP
|Japonya Eyaleti
|Japon Şogunluğu
|MEX
|Meksika Muhalefeti
|Meksika
|MON
|Moğol Parlamenter Cumhuriyeti
|Büyük Moğol Devleti
|NEP
|Nepal Federal Cumhuriyeti
|Nepal
|NIC
|Nikaragua Cumhuriyeti
|Nikaragua
|PAN
|Panama
|Kardeş Sahiller
|PAR
|Paraguay Cumhuriyeti
|Paraguay
|PER
|İran Cumhuriyeti
|İran
|PHI
|Filipinler
|Bağımsız Filipinler
|PRU
|Peru Cumhuriyeti
|Peru Bağımsız Devleti
|SAF
|Güney Afrika
|Üniter Güney Afrika
|SAÜ
|Arap Cumhuriyeti
|Suudi Arabistan
|SIA
|Tayland Cumhuriyeti
|Siyam
|SIK
|Sinkiang Bağımsız Cumhuriyeti
|Sinkiang Eyaleti
|TAN
|Tuva Bağımsız Cumhuriyeti
|?
|TİB
|Tibet Cumhuriyeti
|Tibet
|VEN
|Venezuela Federal Cumhuriyeti
|Bolivarcı Venezuela
|YUN
|Yunnan Bağımsız Cumhuriyeti
|Yunnan
|AST
|Avustralya
|Emu imparatorluğu
|NZL
|Yeni Zelanda
|Yeni Zelanda Cumhuriyeti
|URG
|Uruguay
|Colegiado Uruguay
|CUB
|Küba
|Küba Anarko-cumhuriyeti
|DOM
|Temsilci Dominik Cumhuriyeti
|Santo Domingo
|HAI
|Haiti
|Haiti Krallığı
|OMA
|Umman Cumhuriyeti
|Umman
|YEM
|Yemen Arap Cumhuriyeti
|Yemen
|ETH
|Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti
|Etiyopya
|SLO
|Slovak cumhuriyeti
|Slovakya Özgür Devleti
|BHU
|Bhutan Cumhuriyeti
|Butan
|LIB
|Liberya
|Bağımsız Liberya
|RAJ
|Hindistan
|Hindistan
|CRO
|Hırvatistan Cumhuriyeti
|Hırvatistan Krallığı
|GXC
|Guangxi Bağımsız Cumhuriyeti
|Guangxi Kliği
|SHX
|Shanxi Cumhuriyeti
|Shanxi
|XSM
|Hui Cumhuriyeti
|Xibei San Ma
|MEN
|Mengjiang Cumhuriyeti
|Mengjiang
|KOR
|Kore
|Joseon İmparatorluğu
|SER
|Sırbistan
|Sırbistan
|ICE
|İzlanda
|Adalar
|SYR
|Suriye
|Suriye Krallığı
|LEB
|Lübnan
|Lübnan
|JOR
|Ürdün
|Ürdün Krallığı
|EGY
|Mısır
|Mısır Krallığı
|LBA
|Libya Seçmenleri
|Libya Krallığı
|WGR
|Batı Almanya
|Bayern-Hannover
|DDR
|Anayasal Almanya
|Prusya Krallığı
|PAL
|Filistin
|Filistin'in Özgür Mandası
|ISR
|İsrail
|Özgür Kudüs Devleti
|VIN
|Vietnam Cumhuriyeti
|Vietnam Cumhuriyeti
|CAM
|Kamboçya Cumhuriyeti
|Kamboçya Cumhuriyeti
|INS
|Endonezya Cumhuriyeti
|Endonezya
|MAL
|Malezya Cumhuriyeti
|Malezya Cumhuriyeti
|LAO
|Laos Cumhuriyeti
|Laos Krallığı
|MNT
|Karadağ Cumhuriyeti
|Karadağ
|UKR
|Ukrayna Cumhuriyeti
|Ukrayna
|GEO
|Gürcistan Cumhuriyeti
|Özgür Aziz George Eyaleti
|KAZ
|Kazakistan Cumhuriyeti
|Kazakistan Krallığı
|AZR
|Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti
|Azerbaycan İslam Cumhuriyeti
|ARM
|Ermenistan Cumhuriyeti
|Bağımsız Ermeni Toprakları
|BLR
|Belarus Cumhuriyeti
|Belarus
|ANG
|Angola Cumhuriyeti
|Angola
|MZB
|Mozambik Cumhuriyeti
|Mozambik
|ZIM
|Zimbabve Cumhuriyeti
|Zimbabve
|COG
|Kongo Cumhuriyeti
|Zaire
|KEN
|Kenya Cumhuriyeti
|Kenya
|PAK
|Pakistan Cumhuriyeti
|Pakistan
|BOT
|Botsvana Cumhuriyeti
|Botsvana
|MAN
|Mançu Cumhuriyeti
|Mançukuo
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HEARTS OF IRON 4 KONUSU NE?
Dünyanın en göz alıcı savaş makinesinin kontrolünü ele al, çıkarlarını korumak ve Hearts of Iron IV'te gezegene hakim olmak için sanayi sektörünü, diplomasiyi ve savaş planlarını yönet.
Bu büyük strateji savaş oyunu, İkinci Dünya Savaşının dramatik olayları bilgisayarında gerçekleşirken hem derin bir tarihsel oynanış ve davetkâr alternatif geçmişler sunar. Hearts of Iron IV, tekrar oynamayı ve stratejik düşünmeyi ödüllendiren etkileyici bir modern savaş simülasyonudur.