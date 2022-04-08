Halo Infinite 2. Sezon Fragmanı Yayımlandı

Geçtiğimiz sene çıkış yapan son Halo oyunu Halo Infinite için ikinci sezonu için bir fragman yapımcı 343 Industries tarafından yayımlandı ve çıkış tarihi duyuruldu.

2021 Kasım ayında, serinin 20 yaşına bastığı 15 Kasım günü ücretsiz çok oyunculu kısmı piyasaya sürülen Halo Infinite için olan ilgi birkaç aydır genel olarak düşmekte. Oyunun 1. sezonunun, ikinci sezon çıkışına hazırlanmak için 3 ay yerine 6 ay sürecek şekilde planlanmasından dolayı oyunu ilk kez deneyenler de, serinin büyük takipçileri de oyundaki mevcut içerikten biraz sıkılmış durumda. Buna karşın geliştirici 343, ikinci sezon için birçok beklenen özelliğin geleceğini de müjdelemiş, ancak mayıs olarak öngörülen 2. sezon başlangıcına bazı yeniliklerin yetişemeyebileceğini belirtmişti.

Halo Infinite FPS Arttırma

Bugün ise, Halo Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşılan bir video ile sonunda ikinci sezonun çıkış tarihi duyuruldu ve yeni eklenecek harita ve zırhların bir kısmı gösterildi.

3 Mayıs 2022'de çıkış yapması planlanan 2. sezonun ismi ise Lone Wolves (Yalnız Kurtlar) olacak.

Serinin orijinal geliştiricileri olan ve şimdi Destiny ile bildiğimiz Bungie'nin son Halo oyunu Halo Reach'te kontrol ettiğimiz karakterin Lone Wolf tarzı bir asker olduğunu seriyi takip eden çoğu kişi biliyor. Sezon 1'in de Halo Reach temalı olduğunu göz önünde bulundurursak bazı oyuncular ikinci sezonun da 1. sezon battle pass sahiplerine özel olan Mark V [B] zırh takımına yoğunlaşacağını tahmin ediyor.

Eğer siz de 2. sezon çıktığında Halo Infinite ücretsiz multiplayer kısmını denemek isterseniz oyun Steam'de mevcut. Sistem gereksinimleri ve dosya boyutuna ise sitemizdeki şu yazıdan ulaşabilirsiniz. Game on, Spartans!

SaveButonu / Gamegar