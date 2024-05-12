Hades, Steam'de en düşük fiyatıyla indirime girdi

Geliştirici ekibin geçtiğimiz hafta serinin yeni oyununu piyasaya sürmesiyle birlikte bir önceki oyununda indirim yaptı. Erken Erişim ile piyasaya sürülen Hades II, Steam'de 15 dolardan satışa sunulurken henüz ilk oyunu oynamayan oyuncular için ise yüzde 66 oranında indirim yaptı.

HADES, STEAM'DE İNDİRİME GİRDİ

Hack and Slash ve aksiyon roguelike türünü seven oyuncuların ilk sırasında yer alan, 15'ten fazla ödüle sahip ve 2020'de Yılın Oyunu ödülüne layık görülen Hades, Steam'deki 8.25 dolarlık (257 TL) fiyatından yüzde 66 indirim ile 2.80 dolara (87 TL) düştü.

HADES'İN KONUSU NE?

Hades'te oyuncular, yeraltı dünyasının prensi Zagreus'un rolünü üstlenerek yüzeye çıkmaya ve babasının baskıcı yönetiminden kaçmaya çalışıyor. Görevi sırasında Zagreus'a Yunan Panteonunun şimdiye kadar gördüğümüz belki de en suçsuz versiyonu yardım edecek. Hades, Asphodel, Tartarus ve ötesinin değişen labirentlerinde yolunuzu bulmaya çalışırken alabileceğiniz her türlü yardıma ihtiyacınız olacak.

Göreviniz destansı, düşmanlarınız çok sayıda ve hayatta kalmanız beklenmiyor. Ama cehennemde ölüm sadece bir tecrübedir. Ölümünüzle her karşılaştığınızda, kazandığınız bilgilerle evinize dönecek, yavaş yavaş yeteneklerinizi geliştirecek ve zirveye doğru adım adım ilerlemenize olanak tanıyacaksınız.