GTA Online'a taksi mesleği eklendi! İşte tüm detayları

Rockstar Games'in ekmeğini yemeye devam ettiği GTA Online'a bir yeni özellik daha geldi. Çoğu RP sunucularında bulunan taksi mesleği GTA Online'a geldi. Downtown Cab Co.'daki taksi durağı ile yeni taksi kariyerine başlayabilirsiniz.

Gta Online'da Warstock Cache & Carry'den 650 bin dolara kendi taksinizi satın alıp ve Downtown Cab Co.'ya giderek taksi mesleğine geçiş yapabilirsiniz. Mesleğe giriş yaptığınız anda oyun size sürekli müşteri bulacaktır.

GTA ONLINE'A TAKSİ MESLEĞİ GELDİ

Warstock Cache & Carry'den kendi taksilerini satın alan sürücüler, Downtown Cab Co.'ya gidip taksi görevini başlatabilirler. Taksi araçlarına herhangi bir modifiye yapılmamakla birlikte Arena Wars'ta 25 seviyeye ulaşan oyuncular, taksinin kırmızı versiyonunu kullanabilecekler.

GTA ONLINE TAKSİ FİYATI

10 kez taksi görevi yapan oyuncular ise Warstock Cache & Carry'den 650 bin dolar yerine 487 bin dolara kendi taksilerini satın alabilirler. Konsollardaki GTA+ üyeleri, ücretsiz olarak sahip olabilirler.

GTA ONLINE TAKSİ KAZANCI

Müşterinin gitmek istediği mesafeye göre değişen sabit 100 – 1000 dolar arası taksimetre ücretinin yanı sıra güvenli ve hızlı sürmenize göre değişkenlik gösteren bahşişler de bırakmaktadır. Ortalama bir müşteriden 1000 – 2000 dolar arasında değişen ücret alınmaktadır.

Taksimetre ücreti ve bahşişler, müşteri aldıkça ve güvenli bir şekilde varış noktasına bıraktıkça artacaktır. İlk 10 yolculukta ortalama olarak 15 bin dolar kazanılmaktadır.

TAKSİ KAPLAMALARI

5, 10, 20 ve 50 müşteri alınca Taxi Driver ödülü gelmektedir ve Classique Broadway Muscle araç için taksi kaplamasını açar. Ayrıca takside müşteri varken 10 kez Stunt Jumps yaparsanız Willard Eudora aracı için de taksi kaplamasını açar. Ancak, bu araçlar taksi görevinde kullanılamamaktadır.

PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları, Downtown Cab Co.'ya hızlı seyahat edebilmektedir.