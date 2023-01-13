GTA Online'a railgun ve Gun Van eklendi

10 yıldır güncelleme almaya devam eden GTA Online'a en son eklenen içerik güncellemesi Lost Santos Drug Wars ile oyuna GTA 5'te yer alıp GTA Online'da yer almayan güçlü silahlar arasındaki railgun ve silaha sahip olabileceğiniz Gun Van oyuna eklendi.

Gun Van, 12 Ocak 2023'te Gun Van Week sırasında yayınlanan Los Santos Drug Wars güncellemesinin devamı olarak eklenen Grand Theft Auto Online'daki bir mobil işletme olarak oyuna eklendi.

GTA ONLINE'A RAILGUN VE GUN VAN EKLENDİ

Daha kontrollü rakibi Ammu-Nation'ın aksine, Gun Van'daki tüm öğeler indirimli fiyatlar üzerinden ve level gereklilikleri formalitesi olmaksızın satılmaktadır. Bu gri piyasa durumu nedeniyle, Speedo çok fazla dikkat çekmemek için düzenli olarak hareket etmelidir.

Rockstar Games'in YouTube hesabında yayınlanan yeni video ile Gta Online'a yeni Gun Van'ın eklendiği duyuruldu. Yayınlanan videonun açıklamasında ise şu sözlere yer verildi:

"Los Santos'ta yaşamak söz konusu olduğunda insanların konuştuğu bir şey varsa, o da yüksek kaliteli silahlara erişimin gerekliliğidir. Hepsi indirimli fiyatlarla ve level gerekliliği olmadan satılan, birinci sınıf silahlar, mühimmat ve zırhlardan oluşan haftalık dönüşümlü bir envanterle dolu Silah Van'a girin.

Yakalanması zor Railgun artık Gta Online'da mevcut. Bu güçlü yeni silahı elde etmek için Gun Van'ı araştırın ve bir dizi silahta indirimlerden yararlanın."

GTA ONLINE'DA RAILGUN NASIL ALINIR?

Gta Online'da railgun'a sahip olabilmek için haritanın farklı yerlerinde bulunan Gun Van'ı bulmanız gerekmektedir. Buraya tıklayarak Gun Van'ın günlük olarak nerede olduğunu haritadan bulabilirsiniz. Gun Van'ın yerini tespit ettikten sonra yanına giderek oyundaki silahları daha ucuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Bunun yanı sıra ise GTA Online silahçılarında yer almayan Railgun'a da sahip olabilirsiniz.