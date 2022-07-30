Google Stadia kapanıyor iddialarına cevap geldi

Google Stadia duyurulduğu ilk günden itibaren büyük şeyler vadeden ama bunları asla tam olarak gerçekleştiremeyen bir proje olarak oyuncuların aklına kazındı. Son zamanlarda gittikçe popülerleşen donanım olmadan internet bağlantısı sayesinde oyunları sunucular üzerinden yayınlayarak oynama furyasının ilk deneyenlerinden olan Stadia, ne yazık ki gerçek potansiyeline hiçbir noktada ulaşamadı. Nvidia GeForce Now, Xbox ise xCloud ile bulut oyun teknolojisine giriş yaparken Stadia için işler pek de iyiye gitmedi.

Zaten iyi bir süreç geçirmeyen ve oyun dünyası tarafından her gün daha da unutulan Stadia ile ilgili ortaya kapatılma iddiaları çıkmaya başlamıştı. Killed by Google isimli bir Twitter hesabından yapılan paylaşımda Stadia'nın lisans haklarının devretmeden kapatılacağı ve programın sona erdirileceğine dair bir iddia paylaşıldı. Bu Stadia kullanıcıları için önemli bir problem arz ediyor, zira bu zamana kadar Stadia'ya harcadıkları paranın geri dönüşü olmayan bir şekilde boşa gideceği anlamına gelmekte.

xCloud ve GeForce Now'dan farklı olarak oyun oynamanız için size bir kütüphane verilmiyor. Yani oynamak istediğiniz oyuna Stadia üzerinden de sahip olmanız lazım. Bu da eğer oyun elinizdeyse bile tekrardan gidip Stadia üzerinden satın almanız ve para harcamanız anlamına geliyor. GeForce Now'ın sunduğu Steam ve Epic kütüphanesindeki oyunları oynayabilme hakkı ve xCloud'un da Game Pass kütüphanesindeki oyunlarla kullanabilme özgürlüğü, Stadia'nın sunduğu sisteme kıyasla çok daha pratik, ucuz ve tercih edilesi bir sistem.

GOOGLE STADIA KAPANIYOR MU?

Bu kapatılma iddiaları ortada dolaşırken Google mikrofonu eline aldı ve yayılan söylentileri yalanlayarak Stadia'nın kapatılmayacağını aksine daha fazla oyunun sisteme eklenmesi için çalıştıklarını söyledi. Google bu iddiaları yalanlamış olsa da Stadia'nın şu anda pek de parlak bir durumda olmadığı herkesin çok iyi bildiği bir gerçek. Teknoloji devinin bu başarısız giden projeyle neler yapacağı ve karşımıza nasıl çözümlerle çıkacağını ise ileride göreceğiz.