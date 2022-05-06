GeForce Now Perşembe'de bu hafta 27 adet oyun eklendi

4K çözünürlükte RTX 3080 üyeleri ile saniyede 50 kare hızında oyunları oynayabileceğiniz NVIDIA GeForce NOW üyelerine bu hafta 27 adet yeni oyun daha ekleniyor. 4 Mayıs Dünya Star Wars gününe özel Star Wars oyunlarına öncelik veren NVIDIA, 3 adet AAA kalitede Star Wars oyunu ekliyor.

Star Wars Battlefront II, Star Wars Jedi: Fallen Order ve Star Wars: Squadrons liderliğinde bugün oynanmaya hazır 10 oyunun bir listesi var - hepsi Mayıs ayında GeForce NOW kütüphanesine katılan toplam 27 oyunun bir parçası.

GEFORCE NOW'A BU HAFTA EKLENEN OYUNLAR

Bakery Simulator (Steam'de )

Oaken (Steam'de )

Dinosaur Fossil Hunter (Steam'de )

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters (Steam ve Epic Games Store'da )

Trek to Yomi (Steam ve Epic Games Store'da )

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit (Steam'de 6 Mayıs'ta )

Frozenheim (Steam)

Star Wars Battlefront II (Steam ve Origin)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Steam ve Origin)

Star Wars: Squadrons (Steam ve Origin)

MAYIS AYINDA EKLENECEK DİĞER OYUNLAR

Brigandine The Legend of Runersia (Steam'de 11 Mayıs'ta )

Neptunia x SENRAN KAGURA: Ninja Wars (Steam'de 11 Mayıs'ta )

Cepheus Protocol Anthology (Steam'de 13 Mayıs'ta )

Evil Dead: The Game (Epic Games Store'da 13 Mayıs'ta )

Old World (Steam'de 19 Mayıs'ta )

Vampire: The Masquerade Swansong (Epic Games Store'da 19 Mayıs'ta )

Crossfire: Legion (Steam'de 24 Mayıs'ta )

Out There: Oceans of Time (Steam'de 26 Mayıs'ta )

My Time at Sandrock (Steam'de 26 Mayıs'ta )

Turbo Sloths ( Steam'de 27 Mayıs'ta )

Pogostuck: Rage With Your Friends (Steam)

Raji: An Ancient Epic (Steam and Epic Games Store)

Star Conflict (Steam)

THE KING OF FIGHTERS XV (Steam and Epic Games Store)

The Planet Crafter (Steam)

The Political Machine 2020 (Steam)

Yet Another Zombie Defense HD (Steam)

GEFORCE NOW MOBİL DESTEĞİ

"GeForce NOW, RTX 3080 üyelikleriyle 120 FPS'de akış yapabilen daha fazla 120Hz cihazı destekleyerek mobil oyuncuların seviyesini yükseltiyor. Yeni desteklenen cihazlar arasında Samsung Galaxy S22 ve S22 Ultra, Galaxy Z Fold3 ve Flip3 ve OnePlus 9 Pro bulunuyor."