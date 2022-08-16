Fortnite, Dragon Ball oynanış fragmanını yayınladı

Fortnite'ın yeni crossover'ı Dragon Ball Super ile serinin çok güçlü ve ikonik dört karakteri Son Goku, Vegeta, Bulma ve Beerus, Fortnite'ın dünyasına katıldı.

Görevler ve ödüllerle dolu yeni "Serbest Güç!" sekmesi şimdi oyunda. Battle Royale'de sınırlı süreli Dragon Ball görevlerini ve Dragon Ball Macera Adası deneyimlerini tamamladıkça artan Güç Seviyenizi, herkese açık yeni etkinlik sayfasından takip edebilirsiniz.

Güç, çeviklik, odaklanma ve daha pek çok yeteneğinizi test edecek yedi görev serisi sizi bekliyor. Tamamladığınız her eğitim serisiyle bir ejder topu kazanır ve Güç Seviyenizi arttırırsınız. Böylece Ejder Radarı sırt süsü, ifadeler, spreyler ve Savaş Bileti aşamaları gibi harika ödüller açarsınız.

Serbest Güç görevleri ve ödülleri, 30 Ağustos TSİ 11.00'e kadar tamamlanabilir olacak.

Lütfen Ejder Radarı sırt süsü ve Shenron planörü oyun içi ödüllerinin Serbest Güç'e özel olmadığını ve ileri bir tarihte içerik mağazasına gelebileceğini unutmayın.

Karşılaşma Panoları sizi ve rakibinizi adanın en güçlüsü olmak için mücadele edeceğiniz bir savaşa sokuyor! Oyuncular adadaki panoyla etkileşime geçerek bir savaşa katılmalı. Rakibiniz seçildiğinde birbirinizin haritasında görüneceksiniz. Rakibinizi yenerek zafere ulaşmak için sadece beş dakikanız olacak!

DRAGON BALL İÇERİK MAĞAZASI

SON GOKU

VEGETA

BULMA

BEERUS

SIRT SÜSLERİ

Güç Sopası (Nyoibo): Büyükbaba Gohan'ın Goku'ya verdiği gizemli bir asa.

Kâhin Balık: Beerus'un unutkan kâhin balığı.

Kamesennin'in Kabuğu: Kamesennin tarafından giyilir.

KAZMALAR, PLANÖRLER VE İFADELER

Güç Sopası (Nyoibo) Kazması: Büyükbaba Gohan'ın Goku'ya verdiği gizemli bir asa.

Kamesennin'in Asası Kazması: Kamesennin tarafından kullanılan asa.

Uçan Bulut (Kintoun) Planörü: Kamesennin'in Goku'ya verdiği gizemli bir uçan bulut.

Uzay Kapsülü Planörü: Genelde gezegenleri istila etmek için kullanılır.

Güç Toplama İfadesi: Göster gücünü onlara.

Füzyon! Hah!!! İfadesi: Figürleri unutmamak gerek.

Ki Artışı İfadesi: Gücünü bir üst seviyeye taşı.

Ana ada kıyılarından çok uzakta olmayan küçük adada, Kame Evi'ni bulacaksınız! Bu ikonik Dragon Ball konumuna bir göz atın! Külçelerinizi harcamaya kıyabilirseniz etrafta dolaşan Bulma ile konuşun, size çok güçlü eşyalar verebilir.

16 Ağustos'ta başlayıp 17 Eylül 2022'ye kadar sürecek Dragon Ball Super serisinin hayranları veya seriyi ilk defa deneyimleyecek olanlar, arkalarına yaslanıp seçilmiş Dragon Ball Super bölümlerini izlemek için Vysena Studios ekibi tarafından yapılmış bir yolcu gemisine atlayabilirler!

GÜÇ TURNUVASI

Gücünüzü dizginleyin ve 18 Ağustos 2022 tarihinde tüm bölgelerde rekabetçi oyun modunda gerçekleşecek Güç Turnuvası'nda serbest bırakın! Aşağıdaki ödülleri kazanma şansı için Battle Royale Çiftli turnuvasında yarışın:

ÖDÜLLER