Fortnite'a 3. Bölüm 3. Sezon ile birlikte Darth Vader geliyor - Haberler

Fortnite 3. bölüm: 3. sezon - takılmaca'da ada, baştan aşağı bir parti mekânı oldu. Gerçeklik Şelalesi'nde hoplayıp zıpla, hayvanlara bin, topyekûn yolculukla çık ve yeni silahların keyfini sür. 3. sezon'da istediğin gibi takılarak eğlen.

EĞLENCELİ MANTARLAR

Adada gerçeklik ağacı boy verdi. Sonuç olarak da yeni bir bölge oluştu! Gerçeklik şelalesi denen bu konum, aralarında zıplatan mantarların da bulunduğu bir mantar ve mor ağaç ormanı. Bitki örtüsünü incelemekten kendini alabilirsen şelalelerinde yüzebilir, mağarasında ganimet arayabilir ya da gayzerlerinden havaya fırlayabilirsin.

BİRAZ HIZ VAKTİ

Vantuzlu top geri döndü! Etrafta yuvarlan ve yüzeylere vantuzla yapış. Ama eskiden olduğu gibi sadece yuvarlanmakla kalma. Kutlamanın ruhuna uygun olarak (kesinlikle son derece güvenli olan) topyekûn yolculuk trenine bin ve bu hızlı trende eğlencenin dibine vur.

HAYVANLARA BİN

Yüksek hızlı eğlence, vantuzlu topla sınırlı kalmasın. Kurtlara ya da yaban domuzlarına da bin! Savaşmak için inmene de gerek yok. Şanlı bineğinin üzerindeyken ateş edebilirsin!

BEREKETLİ MAHSUL

Gerçeklik ağacı'ndan gerçeklik tohumu kabukları yayılıyor. Bir gerçeklik tohumu ek ve gerçeklik fidanı yetiştir. Ektiğin fidan her maç aynı yerde olacak ve gittikçe büyüyecek! Fidanların otlarını her temizlediğinde daha iyi ganimet verir. Bu yüzden eşsiz ganimet verene kadar her maç otları temizle. Fidanın solduğunda geride bıraktığı tohumu ek!

YEPYENİ SİLAHLAR

Yepyeni silahlarla çatışma yeteneklerini sergile! Birçok menzilde etkili çekiç taarruz tüfeği ile rakiplerine sert darbeler indir, iki seri atış yapan çift atışlı pompalı tüfek ile çifte darbeler indir ve yepyeni bir silah sınıfı özel nişancı tüfeği ile uzaktan atışlar yap.

FORTNITE 3. BÖLÜM 3.SEZON SAVAŞ BİLETİ

Bu sezonun savaş bileti'yle farklı tarafları bir araya getir. 3. Bölüm: 3. Sezon Savaş Bileti'nde Darth Vader, anti-kahraman dişli fenomen, muhafız tekno şövalye ve beş kıyafet daha var. Bir araya getirmek demişken, "yapboz"un her parçasını istediğin gibi özelleştirebilirsin! Sezonun ilerleyen zamanlarındaysa dünyaca ünlü arkeolog Indiana Jones'u da açabilirsin!