Forspoken, güzel ve acımasız Athia ülkesine götürülen genç bir New Yorklu olan Frey'in yolculuğunu konu alıyor. Eve dönüş yolunu arayan Frey, genişleyen manzaraları aşmak ve canavar yaratıklarla savaşmak için yeni keşfettiği büyülü yeteneklerini kullanmalıdır. Peki, Forspoken sistem gereksinimleri neler? Forspoken kaç GB? İşte detaylar…

FORSPOKEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Forspoken'ı oynayabilmek için güçlü bir PC gerekmektedir. Minimum ayarlarda oynamak için AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i7-3770 işlemci, minimum 16 GB RAM ve AMD Radeon RX 5500 XT veya NVIDIA GeForce GTX 1060 ekran kartı gerekmektedir.

FORSPOKEN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i7-3770

: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i7-3770 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5500 XT veya NVIDIA GeForce GTX 1060

: AMD Radeon RX 5500 XT veya NVIDIA GeForce GTX 1060 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 150 GB kullanılabilir alan

FORSPOKEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7-8700K

: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7-8700K Bellek : 24 GB RAM

: 24 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon RX 6700 XT veya NVIDIA GeForce RTX 3070

: AMD Radeon RX 6700 XT veya NVIDIA GeForce RTX 3070 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 150 GB kullanılabilir alan

FORSPOKEN KAÇ GB?

Forspoken'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 150 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

FORSPOKEN FİYATI NE KADAR?

Forspoken'ın PC fiyatı 700,00 TL'dir. Forspoken Digital Deluxe Edition fiyatı ise 919,00 TL ile satışa sunulmaktadır.

FORSPOKEN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Forspoken, 24 Ocak 2023 tarihinde PC ve PS5 için piyasaya sürülecek.

FORSPOKEN KONUSU NE?

New York'tan gizemli bir şekilde taşınan Frey Holland, kendini nefes kesen Athia ülkesinde kapana kısılmış bulur. Sihirli, duyarlı bir bilezik açıklanamaz bir şekilde kolunun etrafına sarılır ve Frey, Athia'nın genişleyen manzaralarını geçmek için güçlü büyüler yapma ve sihir kullanma yeteneğini keşfeder. Frey, yeni altın arkadaşı "Manşet" lakabını alır ve eve dönüş yolunu bulmak için yola çıkar.

Frey kısa süre sonra bu güzel toprakların bir zamanlar Tantas adı verilen yardımsever anaerkillerin saltanatı altında geliştiğini, yıkıcı bir yanıklığın dokunduğu her şeyi acımasızca bozduğunu öğrenir. Break, hayvanları hayvanlara, insanları canavarlara ve zengin manzaraları dört tehlikeli aleme dönüştürdü. Parçalanmış topraklarının merkezinde, Tantalar şimdi çılgın ve kötü büyücüler olarak hüküm sürüyorlar.

Moladan etkilenmeyen ve cevaplar için çaresiz kalan Frey, isteksizce onu tek umutları olarak gören Athia'nın kalan son vatandaşlarına yardım etmeyi kabul eder. Frey'in bu garip ve hain topraklardaki yolculuğu, onu korkunç yaratıklarla savaşması, güçlü Tantalarla yüzleşmesi ve içeriden çok daha fazlasını uyandıran sırları ortaya çıkarması gereken yolsuzluğun kalbine götürecektir.