FINAL FANTASY Oyunlarına Nereden Başlamak Gerek? | Final Fantasy Oyunlarına Giriş

Final Fantasy oyunlarını duymayanınız yoktur. Yan oyunları dahil 15'den fazla oyuna sahip olan, Square Enix'i batmaktan kurtaran ve onların "son rüyası" olan bu efsane seri 18 Aralık 2022 tarihinde tam tamına 35 yaşına girmiş olacak. Günümüzdeki yaygın oyuncu kitlesinin pek çoğunun yaşından büyük olan bu seriye girmek isteyen pek çok oyuncu var. Ortada o kadar […]

Final Fantasy oyunlarını duymayanınız yoktur. Yan oyunları dahil 15'den fazla oyuna sahip olan, Square Enix'i batmaktan kurtaran ve onların "son rüyası" olan bu efsane seri 18 Aralık 2022 tarihinde tam tamına 35 yaşına girmiş olacak. Günümüzdeki yaygın oyuncu kitlesinin pek çoğunun yaşından büyük olan bu seriye girmek isteyen pek çok oyuncu var. Ortada o kadar çok Final Fantasy oyunu var ki seriye yeni giriş yapmak isteyen bu oyuncular oyunların listesini açtıkları zaman daha oyunlara bile bakmadan "ööh bu neymiş" deyip oyunu oynamaktan vazgeçebiliyorlar.

Bu yazıda sizlere, hem önümüzdeki sene serinin 16. Oyunu çıkmadan seriye bir giriş yapmak isteyenler için hem de Final Fantasy oyunlarına girişinizi kolaylaştırması adına bu seriye hangi oyunlarla giriş yapabileceğinizi (kendi görüşlerim dahilinde) anlatacağım. FF oyunları aynı zamanda müzikleri ile de ön plana çıktığı için yazıların içerisine ilgili oyunlardan parçalar da ekledim. Oyunları oynamayacak olsanız bile bu parçaları dinlemenizi tavsiye ederim.

Oynama Sırası Önemli mi?

Oyun sayısını gördüğü zaman pek çok insanın da fark edebileceği üzere hayır, Final Fantasy oyunlarını oynamanın bir sırası yok. Seri içerisinde yer alan çeşitli devam oyunları yer almakta (XIII, XIII - 2 ve Lightning Returns vb.) ancak bu oyunlar dışında oyunları hangi sırayla oynadığınızın pek bir önemi yok. Ben burada sizlere oyunları bir sırayla vereceğim ancak bu verdiğim sıra bir oynanış sırası belirtmemekte. Yani siz eğer oyunları bu sırayla oynamazsanız hiçbir şey kaybetmez ya da kazanmazsınız. Listede yer alan oyunları istediğiniz sırayla oynayabilirsiniz.

Final Fantasy VII

Şüphesiz ki pek çok insanın favori FF oyunu serinin 7. Oyunu. Final Fantasy 7 tüm seri içerisinde hem geliştiricilerin hem de oyuncuların gönlünde ayrı bir yere sahip dersek yalan olmaz. Evren ve seri hakkındaki hemen hemen her şeyi içinde barındıran, efsaneleşmiş müziklere sahip olan ve akıp giden hikayesiyle oynayan herkesi kendine bağlayan serinin 7. Oyunu, serinin diğer oyunlarını oynamayacak olsanız bile kesinlikle oynamanız gereken bir oyun. Pek çoğumuzun zihninde yer etmiş o efsane tema müziğini de buraya bırakarak sizlere Midgar'daki maceranızda başarılar diliyorum.

Final Fantasy VII

Final Fantasy VI

Final Fantasy VI'yı eğer oynayabiliyorsanız tebrikler! Serinin ilk 5 oyununu hiçbir sıkıntı çekmeden oynayabilirsiniz diyebilirim. Oyunun gerek hikayesinin gerek müzikleri olsun gerekse oynanışı olsun oldukça başarılı olmasına rağmen günümüzdeki oyunların grafik standartlarına alıştıktan sonra FF VI gibi bir oyunu oynamak gerçekten yorucu olabilir. Steam'de yer alan versiyon grafikler konusunda bir nebze de olsa daha modern durmakta. Eğer grafiklere takılmaz ve oyunu oynayıp bitirmeye karar verirseniz, karşınızda serinin en başarılı oyunlarından bir tanesi durmakta.

Eğer oynarken sıkılırsanız veya grafiklere katlanamayacak duruma gelirseniz oyunu atlayabilirsiniz. Steam'de yer alan ve grafiklerinin bir nebze de olsun güncellenmiş haliyle grafikler konusunda bir sıkıntı yaşama ihtimalinizin düştüğünü tekrardan hatırlatıyor ve oyunda yer alan bu eseri dinlemeniz için sizlere bırakıyorum.

Final Fantasy VI

Final Fantasy X | X - 2

10. oyun, evreni daha iyi anlamak için oldukça önemli bir oyun. İçerisinde yer alan hikayesi, oynanışı ve müziklerinden ziyade kendisi serinin önceki oyunlarından oldukça farklı bir oyun. Aynı şeyleri yapmaktansa farklı şeyler deneyen oldukça başarılı bir oyun. Serideki en iyi müziklere sahip oyunlardan birisi olduğunu da bu parça ile buraya sıkıştırmak istiyorum.

Final Fantasy X | X - 2

Final Fantasy XIII

Başta belirtmek istiyorum ki FF XIII derken üç oyunu birden (Final Fantasy XIII, XIII - 2 ve Lightning Returns) kastediyorum. XIII benim serideki en sevdiğim oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Anlattığı hikayesi, savaş sistemi, içinde bulunduğu evreni ve karakterleri ile benim gönlümde ayrı bir yere sahip. Ayrıca kendisinin oynadığım ilk FF oyunu olmasından kaynaklı olarak biraz daha yanlı bakıyor olabilirim ancak bence XIII kesinlikle oynamanız gereken bir FF oyunu.

Üç oyun olması kesinlikle gözünüzü korkutmasın. Üç oyun da kendi içerisinde akıp giden ve sizleri oldukça tatmin eden yapımlar. Üç oyunu da oynadığınız zaman oynadığınıza değecek bir evren ve hikaye ile ayrılacağınıza şüpheniz olmasın. Sizlere üç oyun içerisinden şahsi favorim olan bu parçayı buraya bırakıyor, listedeki son oyuna oyuna geçiyorum.

Final Fantasy XIII

Final Fantasy XV

Final Fantasy XV ana serinin çıkmış son oyunu. Oyunun da belirttiği gibi FF XV hem seriye ilk defa girecekler için hem tecrübeli oyuncular için oldukça başarılı bir deneyim sunuyor. İlk çıktığı yıllarda hikaye anlamında pek çok eksik içerse de günümüzdeki versiyonunda bu eksikler giderilmiş durumda. Serinin diğer oyunlarına kıyasla FF XV bizlere modern bir açık dünya oyunu sunuyor. İster balık tutun, ister akşam farklı yemekler yemek için farklı hayvanlar avlayın, isterseniz insanlara yardım etmek için av görevlerine koşun. FF XV her anlamıyla dopdolu bir oyun. Hem ana hikayesiyle hem karakterleriyle hem de oynanışıyla isterseniz hiçbir FF oyununu oynamamış olun, FF XV'in sizlere başarılı bir deneyim sunacağına kuşkum yok.

Eğer "Ben öyle eski oyunlara gelemem." diyorsanız saydığım diğer bütün oyunları boş verip sadece FF XV'i oynayabilirsiniz. Oyunda yer alan parçalar içerisinden benim şahsi favorim ise kesinlikle bu parça.

Final Fantasy XV

Peki ya Diğer Oyunlar?

Başta da belirttiğim gibi FF oyunlarının bir oynama sırası veya zorunluluğu bulunmamakta. MMORPG olan XI ve XIV'yi ve çeşitli oyunlardaki hikayeleri ilerleten oyunları saymazsak, diğer oyunları istediğiniz zaman, istediğiniz oyundan önce veya sonra oynayıp bitirebilirsiniz. XI ve XIV ise MMORPG olduğu ve içlerinde yüzlerce saatlik içerik barındırdığı için diğer oyunların arasına sıkıştırmanızı önermiyorum.