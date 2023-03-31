Epic Games, önümüzdeki hafta Dying Light verecek

Kullanıcılarına her hafta Perşembe günü ücretsiz oyunlar veren popüler dijital video oyun dağıtımcısı Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları açıklandı. Verilen ücretsiz oyunların yanı sıra, önümüzdeki hafta verilecek ücretsiz oyunlar da belli oldu. Epic Games, 6 - 13 Nisan tarihleri arasında Dying Light Enhanced Edition ve Blazing Sails'ı ücretsiz olarak verecek.

Uzun süredir AAA kalitede ücretsiz oyun vermeyen Epic Games, önümüzdeki hafta kullanıcılarına ücretsiz olarak Dying Light ve Blazing Sails'ı verecek.

EPIC GAMES, DYING LIGHT VERECEK

Epic Games, 6 - 13 Nisan tarihleri arasında kullanıcılarına 59 TL değerindeki hayatta kalma zombi oyunu Dying Light Enhanced Edition ve 69 TL değerindeki korsan oyunu Blazing Sails'ı ücretsiz olarak verecek.

EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÜCRETSİZ?

30 Mart'tan itibaren Epic Games'te ücretsiz olan The Silent Age ve Tunche, 6 Nisan tarihine kadar kütüphanelere ücretsiz bir şekilde eklenebilecek.

The Silent Age

Joe'ya, 1972 yılındaki gösterişli hediyeyle 2012'nin kıyamet güncesi geleceği arasında ilerleyerek, insanoğlunun nesli tükenmekte olan gerçeği keşfetmek için yardım edin. Bu macera, gelecekten ölen bir adam tarafından ona emanet edilen bir görevdir. Size cevaplara daha yakın ve insanlığı kurtaran bulmaca çözmek için taşınabilir zaman yolculuğu cihazınızı kullanın.

Tunche

Tunche, roguelike unsurları olan büyüleyici bir elle çizilmiş aksiyon oyunudur. Arkadaşlarınızla takım kurun veya tek başınıza oynayın. 5 benzersiz karakter arasından seçim yapın ve Amazon yağmur ormanlarında huzuru yeniden sağlayın!

Dying Light Enhanced Edition

Et peşindeki zombilerin istila ettiği açık dünyada, kıyamet sonrası dönemde geçen, birinci şahıs aksiyon hayatta kalma oyunu. Gizemli bir virüs salgınıyla perişan olmuş şehri keşfet. Erzak ara, silah üret ve marazlı ordularıyla çarpış.

Blazing Sails

Hızlı PvP korsan oyunu Blazing Sails'de hayatta kalmak için savaş! Eşsiz korsanını ve gemini yarat. Güçlü gemini yönetmek için diğer oyuncularla birlik ol. Destansı kara ve deniz savaşlarında diğer mürettebatı yenerken farklı modları, haritaları, silahları, gemi türlerini ve daha fazlasını keşfet!