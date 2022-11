Embracer Group Yeni Aldığı Square Enix Stüdyosunu Kapatıyor

Yaptığı büyük satın alımlarla adından söz ettiren Embracer Group, yeni aldığı Square Enix stüdyolarından birini kapatma kararı aldı.

Gearbox, Square Enix'in batılı stüdyoları ile Tomb Raider, Deus Ex gibi köklü IP'lerin (fikri mülk) yanı sıra Lord of the Rings'in hakları gibi son yıllarda yaptığı büyük satın alımlarla tanınan İsveç merkezli Embracer Group, bu sefer bir stüdyo kapatma haberiyle gündem oldu.

Bloomberg'tan Jason Schreier'ın haberine göre, Embracer yakın zamanda bünyesine kattığı ve Square Enix'in batılı stüdyoları arasında yer alan Square Enix Montreal stüdyosunu kapatıyor. Firma, bu stüdyonun ismini üç hafta önce "Onoma" olarak değiştirmişti. Bu nedenle bu kapatma kararı sürpriz etkisi yarattı.

Embracer Group, Square Enix'in Batılı Stüdyolarını ve Oyunlarını Satın Aldı

Embracer'dan bir sözcünün yaptığı açıklama ile bu kapatma kararı neticesinde yaklaşık 200 çalışanın etkilediğini ancak bunların bir kısmının firmanın Square Enix'ten aldığı bir diğer stüdyo olan Eidos Montreal'a transfer edileceğini söylediği belirtildi.

Square Enix Montreal, yeni adıyla Onoma, Hitman Go ve Lara Craft Go gibi mobil oyunları geliştirmişti.

Jason Schreier, Onoma stüdyosunun kapanması kararının arkasında Embracer'ın maliyet düşürme stratejisinin yattığını öne sürdü. Aynı strateji nedeniyle, Eidos'un henüz duyurusunu yapmadığı bir oyunu ise iptal ettiğini belirtti. Buna rağmen stüdyonun şu anda birden fazla oyun projesi olduğunu belirterek bu projeleri sıraladı.

Buna göre, Eidos yeni bir IP üzerinde çalışıyor ve bu projenin ölçeği yakın zamanda küçültüldü. Eidos aynı zamanda yeni bir Deus Ex oyunu da geliştiriyor fakat bu henüz geliştirme safhasının çok başlarında. Ek olarak Eidos, Microsoft ile işbirliğine giderek bazı oyun projelerine destek vermeyi amaçlıyor ve bağlamda Playground Games'in hazırladığı yeni Fable oyununa destekte bulunacak.

Embracer Group, The Lord of the Rings ve Hobbit'in İsim Haklarını Satın Aldı