Electronic Arts, Project CARS ve Dirt serilerini iptal etti

2017'de Slightly Mad Studios'un CEO'su, Electronic Arts'ın şirketi nasıl kapatmaya çalıştığını açıkladı. O zamanlar Ian Bell, EA ile bir daha çalışmayacağını iddia etse de Electronic Arts'ın Slightly Mad Studios'a sahip olması, onu kapatması ve yarış oyunu serisi Project CARS2ı iptal etmesi ile gündeme geldi.

Yarış oyunlarının geliştiriciliğini yapan Codemasters, 2019 yılında Slightly Mad Studios'u satın aldı ve 2 yıl aradan sonra Electronic Arts, Codemasters'ı satın alarak Slightly Mad Studios'u da çatısına katmış oldu. Satın alımların ardından ise şirket, Project CARS ve Dirt serilerini iptal etti.

PROJECT CARS SERİSİ İPTAL EDİLDİ

İlk Project CARS oyunu 2015 yılında piyasaya sürüldü ve 2017'de bir devamı yayınlandı. CARS 3 Projesi 2020'de geldi, ancak öncekilerin aksine kötü karşılandı. Her üç başlık da Codemasters'ın EA tarafından satın alınmasından önce olduğu gibi Bandai Namco tarafından yayınlandı..

Slighty Mad Studios tarafından geliştirilen seri Project CARS, 2015 yılında piyasaya sürüldü ve EA, geçtiğimiz günlerde serinin "daha fazla geliştirme ve yatırımı durdurma" kararı aldığını bildirdi.

Duyurunun dahili olarak yapılması ve bu aşamada personelin ne ölçüde etkilenebileceği belli değil iken EA, Project CARS üzerinde çalışan personellerin "yapabildikleri her yerde" uygun rollere transfer edileceği söylendi.

DIRT SERİSİ DE İPTAL EDİLEBİLİR

Raporlara göre EA, Dirt serisini de bırakacak. Ancak Codemasters, EA WRC lisansını aldığı için ralli oyunları üzerinde çalışmaya devam edecek. Yani bu daha çok bir yeniden markalaşma gibi gözüküyor.

BASIN SÖZCÜSÜ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yabancı basına konuşan EA sözcüsü şu açıklamalarda bulundu: "Bugün dahili olarak yarış portföyümüzde bir güncelleme duyurduk. Bir sonraki Project CARS unvanının ve uzun vadeli büyüme potansiyelinin değerlendirilmesinin ardından, franchise için daha fazla geliştirme ve yatırımı durdurma kararı aldık.

"Bunun gibi kararlar çok zor, ancak hayranların seveceği deneyimler yaratmak için en güçlü fırsata sahip olduğumuza inandığımız alanlarda odağımıza öncelik vermemize izin veriyor. Yarış portföyümüzdeki güçlü yönlerimize, özellikle lisanslı IP ve açık dünya deneyimlerimize odaklanıyoruz ve franchise'larımızı, küresel toplulukları meşgul edecek uzun vadeli canlı hizmetlerle daha sosyal olarak yönetilecek şekilde genişletiyoruz. Oyunlar, sporun ve yarış eğlencesinin merkezinde yer alıyor ve değişen hayran beklentileriyle, oyunlarımızı saf oyunun ötesine geçirme ihtiyacının farkındayız ve hayranların da arkadaşlarıyla izlemeleri, yaratmaları ve bağlantı kurmaları için deneyimler sunuyoruz.

"Bu karardan etkilenen herkesle, EA Sports ve yarış portföyümüzün yanı sıra EA'nın diğer bölümlerinde mümkün olan her yerde uygun rollere yerleştirmek için çalışıyoruz. Şimdi önceliğimiz, bu geçiş sürecinde halkımıza mümkün olduğunca fazla destek sağlamak."