eFootball 2023, 600 milyon indirmeye ulaştı

Konami'nin oynaması ücretsiz futbol oyunu eFootball 2023, mobilde dünya çapında 600 milyondan fazla indirmeye ulaştığı bildirilirken bunu kutlamak amacıyla tüm platformlarda geçerli olmak üzere çeşitli etkinlikler ve kampanyalar düzenleyeceği açıklandı.

Bir zamanların Pro Evolution Soccer (PES) olarak bilinen serisi, oynaması ücretsiz olmasıyla beraber isim değişikliğine gitti ve yeni adı eFootball oldu. Geliştirici Konami'nin futbol oyununu oynaması ücretsiz yapmasıyla beraber indirme sayısında rekor yaşadı.

EFOOTBALL 2023, 600 MİLYON İNDİRMEYE ULAŞTI

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, App Store ve Google Play'de dünya çapında piyasaya sürülen oynaması ücretsiz futbol oyunu eFootball 2023 Mobile, 600 milyondan fazla indirmeye ulaştı.

PC'deki Steam oyuncularının eFootball 2023'ün lansmanından bu yana yaklaşık 50 bin incelemeden yalnızca yüzde 33'ü kadar olumlu yapıldı. Steam'de bütün incelemelerde çoğunlukla olumsuz inceleme alan eFootball 2023, mobilde 600 milyon kullanıcıyı aştı.

Konami'nin eFootball'unun bu denli indirmeye ulaşmasındaki en büyük etken ise oynaması ücretsiz olmasıdır. Konami, tekelleşen bir spor kategorisinde her sene yeni oyuna uçuk fiyatlar sunmak yerine oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürmeyi hedefledi.