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Dune evreninde geçen MMO oyunu Dune: Awakening duyuruldu

Gamegar Haberleri

Dune evreninde geçen MMO oyunu Dune: Awakening duyuruldu

Bağımsız stüdyo Funcom tarafından geliştirilip ve yayınlanan Dune evreninde geçen Dune: Awakening, Gamescom etkinliği ile duyuruldu.

Dune evreninde geçecek açık dünya hayatta kalma ve devasa çok oyunculu (MMO) oyunu Dune Awakening ile Arrakis'in çöllerine geri dönmenin zamanı geldi.

Gamescom Opening Night LIVE 2022 etkinliği sırasında Funcom tarafından fragmanı yayınlanan Dune Awakening'inden sinematik fragman yayınlandı. Oyunun fragmanı, oyun geldiğinde oyuncuların gerçekten ne yapacakları hakkında çok fazla bilgi içermiyor.

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Dune evreninde geçen MMO oyunu Dune: Awakening duyuruldu

Gamescom Opening Night LIVE 2022 etkinliği ile duyurusu yapılan Dune Awakening'in çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Dune evreninde geçen MMO oyunu Dune: Awakening duyuruldu

Binlerce oyuncu tarafından paylaşılan geniş ve kusursuz bir Arrakis'te hayatta kalmaktan hâkimiyete yükselin. Dune: Awakening, benzersiz ve iddialı bir Açık Dünya Hayatta Kalma MMO'su yaratmak için hayatta kalma oyunlarının cesaretini ve yaratıcılığını büyük, kalıcı çok oyunculu oyunların sosyal etkileşimiyle birleştirir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

Dune Awakening Steam Gamegar Haberler

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