Detroit Become Human sistem gereksinimleri neler? Detroit Become Human kaç GB?

Detroit: Become Human sizi makinelerin insanlardan daha akıllı olduğu bir yakın geleceğe taşıyor. Şimdiye kadar oluşturulan hikayeler arasında en fazla dallara ayrılanlardan biri olan bu hikayede, vereceğiniz her karar oyunun sonucunu etkileyecek.

DETROIT BECOME HUMAN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Detroit Become Human'ı düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i5-2300 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD HD 7980 ekran kartına ihtiyaç duyulurken önerilen ayarlarda oynamak için Intel Core i5-660 veya AMD Ryzen 3 1300 işlemci, 12 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartı gerektirmektedir.

DETROIT BECOME HUMAN MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-2300 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD HD 7950

DETROIT BECOME HUMAN ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 3 1300

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

DETROIT BECOME HUMAN KAÇ GB?

Detroit Become Human'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil minimum 55 GB boş alan gerekmektedir.

SÜRÜKLEYİCİ BİR HİKAYEDE YERİNİZİ ALIN

Ahlaki ikilemlerle dolu ve android köleleri dünyayı değiştiren devrimcilere dönüştüren zor kararların verildiği bir dünyaya girin. İnsan olmanın ne demek olduğunu dışarıdan bir bakış açısı ile keşfedin ve dünyayı bir makinenin gözlerinden görün.

ONLARIN YAŞAMI, SİZİN KARARLARINIZ

İddialı bir şekilde dallara ayrılan bir hikayeye siz şekil verin. Kararlarınız sadece üç ana karakterin değil tüm Detroit şehrinin kaderini belirleyecek. Kara, Connor ve Markus'u nasıl kontrol ettiğiniz yaşam veya ölüm anlamına gelebilir. Bu karakterlerden biri en büyük bedeli ödese bile hikaye devam edecek...

SAYISIZ YOL, SAYISIZ SON

Verdiğiniz en küçük bir karar bile hikayenin gidişatını etkileyecek. Hiçbir oyun aynı olmayacak: tamamen farklı bir sonuca ulaşmak için tekrar oynayın.

TAMAMEN PC İÇİN OPTİMİZE EDİLDİ

Detroit: Become Human, çarpıcı grafikler, 4K çözünürlük, 60 fps kare hızı ile sunuluyor. Şimdiye kadarki en eksiksiz Detroit: Become Human deneyimi için hem fare/klavye hem de oyun kolu kontrolleri tamamen entegre edildi.