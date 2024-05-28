Call of Duty Black Ops 6, ilk günden Xbox Game Pass'e gelecek

Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69.7 milyara satın almasının ardından Call of Duty oyunlarının Xbox Game Pass kütüphanesine dahil edileceği uzun zamandır konuşuyordu. Son yapılan duyuru ile bu yılın sonlarında çıkış yapacak serinin son oyunu Call of Duty: Black Ops 6, ilk günden Xbox Game Pass'e ekleneceği öğrenildi.

BLACK OPS 6, XBOX GAME PASS'E GELECEK

Yaklaşık iki yılı aşkın süredir geliştirilen Call of Duty: Black Ops 6'dan yayınlanan ilk teaser ile oyun resmiyete kavuştu. 9 Haziran 2024'te gerçekleşecek Xbox Games Showcase etkinliğinde oyunun tanıtımı yapılacak. Bir X/Twitter gönderisinde ise Xbox Game Pass'in mobil uygulamasından gönderilen bildirimde, "Call of Duty: Black Ops 6, bu yılın sonunda ilk günden Xbox Game Pass'e gelecek" sözlerinin yer alması, oyuncuları heyecanlandırdı.

Türkiye'de oyun fiyatlarının bir hayli artmasıyla beraber yeni bir oyun satın almak oldukça zor hale geldi. Geçen sene Kasım ayında piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare III'ün Steam başlangıç fiyatı 2185 TL olarak belirlenmişti.

Paylaşılan gönderiyi ise Windows Central'dan Jez Corden, "Evet bu hafta resmi olarak duyurulması gerekiyor." dedi ve oyunun Xbox Game Pass kütüphanesine ekleneceğini onaylandı.