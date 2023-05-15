Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 15 - 21 Mayıs 2023
Gamegar Haberleri
Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 15 - 21 Mayıs 2023 arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…
Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.
15 - 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.
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- Trackmania - Xbox Series X|S, PS5
- Last Labyrinth - Xbox Series X|S, Xbox One
- Trail of Ayash - PC
- Age of Empires II: Definitive Edition - Return of Rome - Xbox Series X|S, PC
- Warlander - PS5, Xbox Series X|S
- Zool Redimensioned - PS5, PS4
- Humanity - PS4, PS5
- World Championship Boxing Manager 2 - PS4, Xbox One
- V Rising - Secret of Gloomrot - PC
- Crusader Kings 3 : Royal Court - PS5, Xbox Series X|S
- Another Fisherman's Tale - PS5, PS VR2
- Starship Troopers: Extermination - PC
- Under the Warehouse - Xbox Series X|S
- Castle of Alchemists - PC
- Verdict Guilty - Xbox One
- Greedventory - PC
- Elypse - PC
- Infini - Xbox Series X|S, Xbox One
- Bunhouse - Switch
- Love on Leave - Switch, PC
- Nightmare Reaper - PS5, Switch
- No One Lives Under the Lightouse - Xbox Series X|S, Switch
- The Outlast Trials - PC
- Firmament - PC
- Mountaincore - PC
- Rule the Waves 3 - PC
- Vividlope - PC
- LEGO 2K Drive - PS5, PC
- Tin Hearts - PS5, Xbox Series X|S
- Cyber Citizen Shockman - Xbox Series X|S, Xbox One
- The Seven Awakenings: I Randall - PC
- Pocket Mirror: GoldenerTraum - PC
- Soul Delivery - PC