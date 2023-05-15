Bu hafta çıkacak yeni oyunlar! 15 - 21 Mayıs 2023

Her hafta yeni oyunlar piyasaya sürülmeye devam ediyor. Piyasaya yeni sürülen oyunların yanı sıra daha önce sürülmüş fakat farklı platformlara çıkış yapmaya hazırlanan oyunlar da yeni yerlerini almaya başlıyor. PC, Switch, PlayStation, Xbox, iOS ve Android için çıkacak yeni oyunlarda bu hafta neler var? Aksiyon, macera, simülasyon ve daha fazla türde pek çok oyun 15 - 21 Mayıs 2023 arasında çıkış yapmaya hazırlanıyor. Peki, bu hafta hangi oyunlar çıkacak? Detayları haberimizde…

Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni oyunlar, oyuncularla buluşmaya hazırlanıypr. Aksiyon türünden simülasyonuna kadar bu hafta tüm platformlarda çıkacak yeni oyunları sizler için listeledik. İşte bu hafta piyasaya çıkacak yeni oyunlar.

BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

15 - 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Nintendo Switch, iOS ve Android için çıkış yapacak oyunları sizler için derledik. İşte bu hafta çıkacak yeni oyunlar.

15 MAYIS PAZARTESİ ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Trackmania - Xbox Series X|S, PS5

Last Labyrinth - Xbox Series X|S, Xbox One

Trail of Ayash - PC

16 MAYIS SALI ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Age of Empires II: Definitive Edition - Return of Rome - Xbox Series X|S, PC

Warlander - PS5, Xbox Series X|S

Zool Redimensioned - PS5, PS4

Humanity - PS4, PS5

17 MAYIS ÇARŞAMBA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

World Championship Boxing Manager 2 - PS4, Xbox One

V Rising - Secret of Gloomrot - PC

Crusader Kings 3 : Royal Court - PS5, Xbox Series X|S

Another Fisherman's Tale - PS5, PS VR2

Starship Troopers: Extermination - PC

Under the Warehouse - Xbox Series X|S

Castle of Alchemists - PC

Verdict Guilty - Xbox One

Greedventory - PC

Elypse - PC

18 MAYIS PERŞEMBE ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Infini - Xbox Series X|S, Xbox One

Bunhouse - Switch

Love on Leave - Switch, PC

Nightmare Reaper - PS5, Switch

No One Lives Under the Lightouse - Xbox Series X|S, Switch

The Outlast Trials - PC

Firmament - PC

Mountaincore - PC

Rule the Waves 3 - PC

19 MAYIS CUMA ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Vividlope - PC

LEGO 2K Drive - PS5, PC

Tin Hearts - PS5, Xbox Series X|S

Cyber Citizen Shockman - Xbox Series X|S, Xbox One

The Seven Awakenings: I Randall - PC

Pocket Mirror: GoldenerTraum - PC

21 MAYIS PAZAR ÇIKACAK YENİ OYUNLAR

Soul Delivery - PC



