Black Panther'in tek oyunculu açık dünya oyunu geliyor
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San Diego Comic Con 2022'de yayınlanan Wakanda Forever fragmanı ile birlikte Black Panther'in açık dünyaya sahip tek oyunculu bir oyununun Monolith Productions'ın eski başkan tarafından geliştirilmekte olduğu söyleniyor.
Marvel'ın sinematik evreninde Chadwick Boseman ile ölümsüzleştirilen Wakanda'nın Black Panther'i T'Challa'nın oyununun geliştirilmekte olduğu söyleniyor.
AÇIK DÜNYA BLACK PANTHER OYUNU GELİŞTİRİLİYOR
Eski Monolith Prudctions Başkan Yardımcısı ve stüdyo başkanı Kevin Stephens tarafından Seattle'da kurulan yeni stüdyoda geliştirileceğini ve Electronic Arts'ın yayıncılığını üstleneceği açıklandı. EA'nın oyuna dahil olmasıyla beraber Marvel, Insomniac'ın Spider-Man serisi, Square Enix'in Avengers oyunu ve daha fazlasını takip eden büyük bir stüdyoda geliştirilmekte olan bir başka AAA oyuna sahip olacağı anlaşıldı.
KOD ADI: PROJECT RANIER
EA'nın yayıncılığını üstleneceği açık dünya tek kişilik Black Panther oyununu kod adı Project Ranier olarak belirlendi.
Geliştirilmekte olan Black Panther oyununun ana karakterinin T'Challa'nın mı yoksa babası T'Chaka'nın mı olacağı konusunda tartışmalar yer alırken bu konu hakkında konuşmak için daha erken olduğu da biliniyor.
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