Bethesda Yeni Starfield Görselleri Paylaştı

Oyunun resmi Twitter hesabında yeni Starfield görselleri paylaşıldı. Uzay RPG'sinden gelen görseller Dünya Uzay Haftası kapsamında kendine yer buldu.

Bethesda Fallout ve The Elder Scrolls serisinden sonra oyuncuları ilk kez yeni bir dünyaya davet ediyor. 25 yıllık aradan sonra oyuncuları uzaya götürmeye hazırlanan oyun devi Starfield'i 2018 yılında duyurdu. Geçtiğimiz süreçte adeta bir gizem haline gelen RPG'den ilk fragman videosu ise 2022 Xbox Bethesda Gösterimi'nde paylaşıldı.

Rol yapma formüllerini uzayın derinliklerinde sunmaya hazırlanan Starfield'dan çeşitli konsept sanat görselleri paylaşıldı. Oyunun resmi Twitter hesabında oyuncularla buluşan görseller oyunun çeşitli yönlerini estetik bir şekilde karşımıza çıkarıyor.

Geçtiğimiz günlerde Starfield'in oyuncuları çağırdığı galakside yüzlerce gezegen olduğu açıklandı. Bin adet keşfedilebilir gezegenin yanı sıra dört büyük şehir olacağı da detaylar arasında yer aldı. Bu dört dev şehirden biri ise New Atlantis olacak. Paylaşılan bu görsel ise oynanış videosunda kısaca görme şansı bulduğumuz New Atlantis şehrini farklı bir konsept ile sunuyor.

PCGamesN ekibinin eski bir Bethesda çalışanı Nate Purkeypile ile yaptığı röportaj ise oyunun çapına dair bilgileri ortaya çıkardı. Purkeypile Starfield'ın Bethesda'nın yaptığı en büyük oyun olmadığını, fakat eski oyun geliştiricisi yine de en kalabalık geliştirici ekibinin bu oyun üzerinde çalıştığını ekledi. Purkeypile Starfield üzerinde 500 kişinin çalıştığını ve geliştirici ekibinin gerçekten çok büyük olduğunun altını çizdi.

Yayınlanan diğer Starfield görselleri ise RPG'yi bekleyenlerin heyecan seviyesini artırdı.

Starfield'a dair en heyecan verici noktalardan biri de uzay gemisi tasarlama fırsatı oldu. Oyuncuların kendi uzay gemilerini oluşturabileceği yapımda mekiklerin tasviri de oyunculardan geçer not aldı.

Starfield çıkış tarihi konusunda henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Aynı şekilde Starfield sistem gereksinimleri de henüz duyurulmuş değil. Fakat heyecanla beklenen RPG 2023 yılında Microsoft Windows ve Xbox Series X|S üzerinde çıkış yapacak.