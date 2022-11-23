Battlefield 2042 artık Xbox Game Pass'te!

DICE'in geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği popüler aksiyon savaş oyunu Battlefield 2042'nin geçtiğimiz haftalarda Xbox Game Pass Ultimate ile EA Play aboneliğine dahil olacağı bildirilmişti. Battlefield 2042 artık Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass sahiplerinin kütüphanesine eklendi.

Eleştirmenler tarafından Battlefield serisinin en kötü oyunu olarak yorumlanan Battlefield 2042, lansmanından bu yana hatalar ve düzeltmelerle dolu bir güncelleme geçmişine sahip.

BATTLEFIELD 2042 XBOX GAME PASS KÜTÜPHANESİNE EKLENDİ

Xbox Game Pass Ultimate ve PC Game Pass aboneliği içerisinde bulunan EA Play kütüphanesine eklenen Battlefield 2042'i ücretsiz olarak oynayabilir veya Steam'den yalnızca EA Play aboneliği satın alarak da oynayabilirsiniz.

EA Play aboneliği ile kullanıcılara 10 saat deneme süresi sunulan Battlefield 2042, artık saat sınırı olmadan abonelik dâhilinde oynanabilecek. Ayrıca Steam'in Sonbahar İndirimleri ile Battlefield 2042'yi yüzde 67 indirim ile 197,99 TL'ye satın alarak Steam kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.