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Battle Teams 2 sistem gereksinimleri neler? Battle Teams 2 kaç GB?

Gamegar Haberleri

Battle Teams 2 sistem gereksinimleri neler? Battle Teams 2 kaç GB?

Oynaması ücretsiz çok oyunculu taktiksel FPS oyunu Battle Teams 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Battle Teams 2 sistem gereksinimleri neler? Battle Teams 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

Battle Teams 2, onlarca çevrimiçi oyun modu sunan, oynaması ücretsiz, çok oyunculu bir taktiksel FPS oyunudur. Takımlı Ölüm Oyunu, Bomba İmha, Battle Royale gibi klasik oyun modlarının yanı sıra 25'e 25 Takımlı Ölüm Oyunu, ve Koca Kafalar gibi yenilikçi içeriklerin keyfini çıkaracağınız Battle Teams 2 sistem gereksinimleri neler? Battle Teams 2 kaç GB? İşte detaylar…

Battle Teams 2'yi minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3-2310M işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 520M ekran kartı gerekmektedir.

  • İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit
  • İşlemci : Intel Core i3-2310M
  • Bellek : 4 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 520M
  • DirectX : Sürüm 11
  • : Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama : 28 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi : Windows 10
  • İşlemci : Intel Core i7-7700K
  • Bellek : 16 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070
  • DirectX : Sürüm 12
  • : Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama : 28 GB kullanılabilir alan

Battle Teams 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 28 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Oynaması ücretsiz olan Battle Teams 2'yi kütüphanenize ekledikten sonra Battle Teams 2'nin indirmesini durdurup (çin versiyonu), kütüphanenize otomatik eklenen Battle Teams 2 Türkçe Test'i indirdiniz.

Battle Teams 2 sistem gereksinimleri neler? Battle Teams 2 kaç GB?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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