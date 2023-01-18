Oynaması ücretsiz çok oyunculu taktiksel FPS oyunu Battle Teams 2'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Battle Teams 2 sistem gereksinimleri neler? Battle Teams 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

Battle Teams 2, onlarca çevrimiçi oyun modu sunan, oynaması ücretsiz, çok oyunculu bir taktiksel FPS oyunudur. Takımlı Ölüm Oyunu, Bomba İmha, Battle Royale gibi klasik oyun modlarının yanı sıra 25'e 25 Takımlı Ölüm Oyunu, ve Koca Kafalar gibi yenilikçi içeriklerin keyfini çıkaracağınız Battle Teams 2 sistem gereksinimleri neler? Battle Teams 2 kaç GB? İşte detaylar…

BATTLE TEAMS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Battle Teams 2'yi minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3-2310M işlemci, minimum 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 520M ekran kartı gerekmektedir.

BATTLE TEAMS 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit

: Windows 7 64-bit İşlemci : Intel Core i3-2310M

: Intel Core i3-2310M Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 520M

: NVIDIA GeForce GT 520M DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 28 GB kullanılabilir alan

BATTLE TEAMS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i7-7700K

: Intel Core i7-7700K Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070

: NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 28 GB kullanılabilir alan

BATTLE TEAMS 2 KAÇ GB?

Battle Teams 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 28 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

BATTLE TEAMS 2 TÜRKÇE TEST NASIL YAPILIR?

Oynaması ücretsiz olan Battle Teams 2'yi kütüphanenize ekledikten sonra Battle Teams 2'nin indirmesini durdurup (çin versiyonu), kütüphanenize otomatik eklenen Battle Teams 2 Türkçe Test'i indirdiniz.