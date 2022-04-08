Reddit kullanıcıları tarafından Astra'da hata keşfedildi | Valorant

VALORANT'a 15. ajan olarak 2 Mart 2021'de dahil edilen Astra için, Icebox haritasında hata keşfedildi. Normalde ajanlarda ya da haritalarda bulunan hatalar, yamanın gelmesinin ardından bir-iki gün içerisinde keşfedilir. Ancak 4.04 yamasında ajana yapılan güçsüzleştirmelerin ardından Astra artık o kadar az oynanıyor ki hata, yamanın gelmesinden bir ay sonra fark edildi.

4.04 yamasında Astra için yapılan güçsüzleştirmeler:

Astra'nın oynanış tarzlarında ustalaşmanızla birlikte ajan hem organize hem de yüksek MMR değeri gerektiren oyunlarda baskıcı bir güce dönüştü. Güçlerini taklit ettiği Brimstone ve Omen'ı gölgede bıraktı çünkü Astra'nın tüm haritayı kapsayan yeteneklerine yetişemediler. Diğer Kontrol Uzmanlarına yer açmak için daha belirgin göreceli zayıf noktalar oluşturmak için çalışıyoruz. Astra'nın yaptığı her hamlenin önemini arttırmak adına ilk olarak genel yetenek çıktısını azalttık ve yeteneklerinin bekleme süresini arttırdık. Ayrıca, fırsattan istifade ederek geç kaldığını düşündüğümüz yaşam kalitesi güncellemelerini ve hata düzeltmelerini de yapıyoruz.

Yıldızlar

Maksimum yıldız sayısı azaldı: 5>>> 4

yıldız sayısı azaldı: 5>>> 4 Yıldızı geri alırken bekleme süresi arttı: 14>>> 25

Astra artık yerleştirmiş olduğu yıldızları satın alma evresinde eline alıp yetenek yüklerini iade ederek kredi kazanabilir.

Haritaların en uzak köşelerine yıldız yerleştirebilmesine imkan tanımak için yıldız yerleştirilebilecek maksimum uzaklık arttı: 10000>>> 30000

Çekim Alanı

Bekleme süresi arttı: 25>>> 45

Çekim Alanı'nın büyüklüğü azaldı: 525>>> 475

Çekim Alanı artık tamamen altında duran kimseyi etkilemeyecek.

Nova Darbesi

Bekleme süresi arttı: 25>>> 45

Nova Darbesi artık tamamen altında duran kimseyi etkilemeyecek.

Yıldız Bulutu

Bekleme süresi arttı: 14>>> 25

Yıldız Bulutu'nun bekleme süreleri artık anlık değil sıralı olarak ilerleyecek.

Yıldız Bulutu'nun büyüklüğü arttı: 410>>> 475

Astral Yolcu

Astral Yolcu halindeyken sinyaller artık Astra'nın göremeyeceği harita yapıları tarafından engellenmeyecek.

Astral Yolcu halindeyken Astra'nın sahip olduğu hedef çemberinin sayısı bire düşürüldü ve böylece diğer yeteneklerinin kapsamıyla uyumlu hale geldi.

Farklı harita konumlarını hedeflerken Astra'nın çemberi rasgele yok olmayacak.

Astra'nın Astral Yolcu haline geçerken veya normal haline dönerken ekranını kaplayan arayüzün hızı arttırıldı.

Yıldızların Astra'nın yerleştirdiği konumun biraz üstünde belirmesine sebep olan hata giderildi.

Astra, 4.03 Yaması sırasında, %4.07 tercih oranı ile, en çok tercih edilen ikinci Kontrol Uzmanı'ydı. Yapılan güçsüzleştirmelerin ardından 4.04 yamasında ajanın seçilme oranı %0.72'ye geriledi ve bütün ajanlar içerisinde en az tercih edilen ajan haline geldi. (Veriler METAsrc sayfasından, bütün bölgeler, haritalar ve kademeler için alınmıştır)

Astra artık o kadar az kullanılıyor ki, Icebox haritasında bulunan hatanın topluluk tarafından keşfedilmesi bir aydan uzun sürdü. 1 Mart'ta gelen 4.04 yamasından beri olan hatayı, Reddit kullanıcısı u/FireFreakd paylaştı.

Yukarıdaki klipten de görülebileceği üzere, 4.04 yaması ile güncellenmiş olan Icebox haritası, Astra Astral Form'dayken olması gerektiği gibi görünmüyor ve Astral Form'da gösterilen "Bomba Kurma Alanı" çizgileri, oyundakileri yansıtmıyor. Oyuncu, bombayı kurduktan sonra tekrar Astral Forma geçtiğinde açıkça görebileceğiniz gibi, kurulan bomba, gösterilen alanın oldukça dışında. Bu, Astra için oldukça büyük bir problem çünkü Yıldızlarının boşa gitmesine ve sonucunda el kaybetmeye sebep verebilir.

Ancak daha önce de bahsedildiği gibi, Astra artık neredeyse hiç oynanmıyor. Özellikle Icebox haritasında ajanın seçilme oranı %0.52, yani neredeyse hiç tercih. Ayrıca Icebox, Fracture'dan sonra Astra'nın en az oynandığı harita.

EsporGazetesi.com / Gamegar