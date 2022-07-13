Amazon Prime Gaming'in 800 TL değerindeki oyunları almak için son fırsat

Amazon Prime Gaming ile her ay kullanıcılara ücretsiz oyunlar veriliyor. Amazon'un Prime Day etkinliği ile 12-13 Temmuz tarihleri arasında kullanıcılar 30'dan fazla oyun ve toplam değeri 800 TL'yi aşkın oyunları ücretsiz olarak alabilecek.

AMAZON PRIME GAMING TEMMUZ 2022 OYUNLARI

Prime Gaming'in 12 – 13 Temmuz tarihleri arasında kullanıcılarına Mass Effect Legendary Edition, Need For Speed Heat, GRID Legends, Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast, Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy, Star Wars Republic Commando ve yaklaşık 30 oyun daha Prime abonelerine Prime Gaming ile ücretsiz oldu.

AMAZON PRIME DAY ÜCRETSİZ OYUNLARI

Amazon'un 12 ve 13 Temmuz tarihleri arasında Prime abonelerine ücretsiz vereceği oyunlar da açıklandı. Amazon Prime Gaming sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

Mass Effect: Legendary Edition Grid Legends Need for Speed Heat Star Wars: Jedi Academy

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