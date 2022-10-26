Age of Empires IV, önümüzdeki sene Xbox Game Pass'e gelecek

Microsoft, Age of Empires'ın 25. yıldönümü kutlamaları sırasında en son oyun olan Age of Empires IV'ün gelecek yıl konsollara geleceğini duyurdu. Xbox Game Pass'te ilk günden itibaren başlayacak ve taşınabilir cihazlarda oynamayı tercih edenler için Xbox Cloud Gaming aracılığıyla oynanabilecek.

AGE OF EMPIRES XBOX'A GELİYOR

Oyun PC için 2021'in sonlarında piyasaya sürüldü ve o zamandan beri PC Game Pass aboneleri için mevcuttu, ancak bu konsol oyuncularının kontrol etmesi için harika bir fırsat elde etme şansı olacak. Xbox internet sitesinde yapılan duyuru ile Age of Empire 4, 2023'te Age of Empires 2 Definitive Edition ise 31 Ocak 2023'te Xbox konsollarına gelecek.

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Oyunların her iki konsol sürümü de Microsoft Store, Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate aracılığıyla sunulacak ve trebuchet lansmanı, kale yok etme, imparatorluk kurma eylemini dünyanın dört bir yanındaki oyunculara oynamak istedikleri platformlarda getirecek.