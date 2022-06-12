ABD'nin yeni ordu kararı herkesi şaşırttı! Savaş tatbikatları video oyunlarından düzenlenecek

Savaş oyunlarının askerler üzerindeki etkisi, dünya çapında uzun yıllardır tartışma konusu oldu. Pentagon, geçtiğimiz ay bunu araştırmak için Twitch'te Halo Infinite yayını yaptı ve Hava ve Kara Kuvvetleri'ni karşı karşıya getirdi. İşte ABD ordusunun savaş oyunlarına yaklaşımı.

ORDU ÜYELERİ TURNUVALARA KATILDI

Son yıllarda birçok ülke savaş oyunları için espor takımları kurdu ve milyonlarca dolarlık turnuvalar düzenlendi. Ordu üyelerinin de bu takımlara katılması ise bazı endişeler yarattı. Gerçek askerlerin savaş oyunlarında kendini eğitmesi, tartışmaları beraberinde getirdi.

ASKERLER KENDİNİ VİDEO OYUNLARINDA EĞİTEBİLECEK

Birçok kişi Call of Duty ve Halo gibi savaş oyunlarının insanlar üzerindeki etkilerini tartışırken, ABD ordusunun ilginç fikirleri gün yüzüne çıktı. Artırılmış gerçeklik, yapay zeka, otomatik ve insansız silahlara yönelik yatırımlarını her geçen gün artıran ABD ordusu, genç oyuncuları 'ekibine kattığı' için merak konusu oldu.

Call of Duty Modern Warfare

"VİDEO OYUNU OYNAYANLAR DAHA PRATİK OLABİLİR"

ABD Deniz Araştırmaları Ofisi'nde program görevlisi olan Ray Perez'e göre oyun oynayan insanlar, bilgiyi işleme konusunda daha pratik olabilir. Perez açıklamasında, "Video oyunları, bir kişinin beyninin yapısını ve organizasyonunu değiştirebilir" dedi.

"FİZİKSEL OLARAK ORDUYA UGUN DEĞİLLER"

Yine de bazı yetkililerin savaş oyunların askerler üzerindeki etkisine karşı çıktığını göz ardı etmemek lazım. ABD'nin bir askeri üssünde tıbbi şef olarak çalışan Jon-Marc Thibodeau, oyun oynayan genç askerlerin fiziksel olarak orduya uygun olmadıklarını dile getirdi. Hatta bu askerleri "Nintendo Nesli" olarak adlandırdı.

Call of Duty Modern Warfare

VİDEO OYUNLARI HALKIN ORDUYA BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

Fakat Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından yapılan bir araştırmada video oyunlarının, ABD halkının orduya bakış açısının değiştirdiğini gösterdi. Rapora göre, 16 ve 24 yaşındaki vatandaşlar "orduya katılma fikrine sıcak bakıyor".

ASKERLERİ EĞİTMENİN YENİ YÖNTEMİ

Call of Duty, Battlefield ve Medal of Honor gibi savaş oyunları daha gerçekçi hale geldikçe askeri kurumlar tarafından tercih edilmesi kaçınılmaz oluyor. Çok oyunculu oyunların Twitch gibi canlı yayın platformlarında popüler olması, askerleri eğitmek için yenilikçi bir yaklaşıma ihtiyacı gösteriyor.

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