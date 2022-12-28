430 TL değerindeki Amazon Prime Gaming'in yılbaşı oyunları erişime açıldı

Amazon Prime Gaming'in 430 TL değerindeki yılbaşı oyunları erişime açıldı. Dishonored 2, Metal Slug serisi ve SNK 40th Anniversary Collection'ın da yer aldığı Amazon Prime Gaming yılbaşı oyunlarını Prime Gaming sayfasına giderek oyunları talep edebilirsiniz.

Her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren Amazon, Aralık ayında 447 TL değerindeki oyunlarının yanı sıra 430 TL değerindeki yılbaşına özel olarak verdiği 10 adet oyun erişime açıldı.

AMAZON PRIME GAMING YILBAŞI OYUNLARI

Dishonored 2 – 259,00 TL

Metal Slug – 15,00 TL

Metal Slug X – 15,00 TL

Metal Slug 3 – 15,00 TL

Real Bout Fatal Fury - Satılmıyor

The King of Fighters 2003 – 24,00 TL

The Last Blade – 18,00 TL

The Last Blade 2 – 18,50 TL

Twinkle Star Sprites – 15,00 TL

SNK 40th Anniversary Collection – 50,00 TL

Ücretsiz oyunların yanı sıra oyun içi içerikler de bulunmaktadır. GTA Online oynadığınız her ay yaklaşık GTA$500.000 ve Sprunk Kazağı'nı kazanın. Candy Crush Saga'da Şeker Krallığı'ndaki bu zorlu seviyeleri ezip geçmenize yardımcı olması için tatlı paketi kullanın. Candy Crush Soda Saga'da ise eşsiz şekerleri eşleştirin ve mor soda ve eğlence ile dolup taşan zorlu oyun modlarında ustalaşın.

AMAZON PRIME GAMING ARALIK 2022 OYUNLARI

Ayrıca hala kütüphanenize eklemediyseniz de Amazon Prime Gaming'in Aralık 2022 oyunlarını da talep ederek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. İşte 447 TL değerindeki Amazon Prime Gaming Aralık 2022 ücretsiz oyunları:

Quake – 89,00 TL

Banners of Ruin – 49,00 TL

Brothers: A Tale of Two Sons – 24,00 TL

Doors: Paradox – 149,00 TL

Spinch – 25,00 TL

Desert Child – 20,50 TL

The Amazing American Circus – 77,00 TL

Rose Riddle 2: Werewolf Shadow –13,50 TL

PRIME GAMING NE KADAR?

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.