212 TL değerindeki oyunlar Epic Games'te ücretsiz oldu! Fallout 3 ücretsiz oldu

20 Ekim ile 27 Ekim 2022 tarihleri arasında kullanıcılarına 212 TL değerinde oyunlar veren Epic Games Store, kullanıcılarının yüzünü güldürdü. Açık dünya RPG oyunu severler, haftanın ücretsiz oyunu ile mest olacak.

EPIC GAMES BU HAFTAKİ ÜCRETSİZ OYUN

Fallout 3 Game of the Year Edition – 179,00 TL

3 Game of the Year Edition – Evoland Legendary Edition –33,00 TL

Epic Games Store'da önümüzdeki hafta ücretsiz olan oyunlar da açıklandı. 27 Ekim - 03 Kasım tarihleri arasında Epic Games, kullanıcılarına hayatta kalma korku oyunu Saturnalia ve sıra temelli strateji oyunu Warhammer 40,000: Mechanicus'u ücretsiz olarak verecek.

FALLOUT 3 EPIC GAMES'TE ÜCRETSİZ OLDU

Geleceğe Hazırlanın™ 2008'in en beğenilen oyununu Fallout 3: Game of the Year Edition ile daha önce hiç olmadığı gibi yaşayın. Seçtiğiniz bir karakter yaratın ve her dakikanın hayatta kalma savaşı olduğu kıyamet sonrası bir dünyaya inin.

EVOLAND LEGENDARY EDITION

Evoland Legendary Edition, siz oyunda ilerledikçe değişen grafik stilleri ve oynanışlarıyla size iki harika ve benzersiz RPG getiriyor!