Galatasaray'da Tudor Fırtınası Esiyor: Eli Belinde Futbolcu İstemiyorum

Igor Tudor, Galatasaray'da yeni bir sayfa açtı. Geçen sezon Kardemir Karabük'ten tartışmalı bir şekilde sarı-kırmızılı takıma transfer olan Hırvat çalıştırıcı, kadroyu kendi kurmaması ve sistemini oturtamaması nedeniyle tam olarak beklentileri karşılayamamıştı. Yaşananları geride bırakan, yeni sezonda kendi seçtiği oyuncular ve sistem ile lige imzasını atmaya hazırlanan Tudor, Slovakya'daki kampta arzuladığı Galatasaray'ı ortaya çıkarmak adına direktiflerini sıraladı. "Baskı, pres ve çabukluk" içerikli 10 madde belirleyen genç çalıştırıcı, bunları öğrencilerine ezberletmek için yoğun çaba harcıyor.

"BİREYSEL OYNAMAK YASAK, HERKES BİRBİRİNE YARDIM EDECEK"

İşte Tudor'un tüm idmanlarda uyguladığı ve oyunculardan harfiyen uymalarını istediği o 10 madde:

1- Top rakipteyken baskı... Baskı, baskı, baskı... Herkes pres yapacak.

2- Top bizde iken yardım! Herkes arkadaşına yardıma koşacak ve oyunu açacak.

3- Hücuma hızlı çıkacağız. Bloklar arasında geçişin hızlı olması şart...

4- Oyalanmak yok. Saha içinde eli belinde duran oyuncu istemiyorum. Kimse sabit kalmayacak.

5- 10 numara kendini boşa çıkaracak. Gözünüz onda olacak. Forvetler ise rakip arkasına sarkıp boşa çıkacak.

6- Kanatlar hareketli olacak. Çabuk pas yapacak ve topu takip edecek. Asla durmak yok. 10 numara ve forvet beslenecek. Bireysel oynanmayacak.

7- Rakibi asla rahat oynatma; teslim olma... Baskıya reaksiyon vereceksiniz.

8- Pas hatası olabilir, sorun değil, yeter ki telafi edin. Top kaybında, çabuk dönün.

9- Dikine oynamanızı istiyorum. Oyunu geniş alana taşıyın.

10- Baskı altında ezilmiyoruz. Ayağa paslarla bunu aşmalıyız.