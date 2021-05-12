Galatasaray-Beşiktaş ikili averaj durumunda nasıl şampiyon olur? Galatasaray-Beşiktaş maçları...

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan maçlar sonrası şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Haftaya lider giren Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'a mağlup olurken 2. sıradaki Fenerbahçe de evinde Sivasspor'a mağlup oldu şampiyonluk şansını zora soktu. Haftaya 3. sırada giren Galatasaray, Denizli deplasmanında farklı kazanıp umutlarını son haftaya taşıdı. Peki, Galatasaray-Beşiktaş ikili averaj durumunda nasıl şampiyon olur? Galatasaray-Beşiktaş maçları...

Süper Lig'de şampiyonluk son viraja kaldı. Bitime bir hafta kala Beşiktaş ile Galatasaray'ın puanları eşit. Fenerbahçe ise rakiplerinin 2 puan gerisinde. Süper Lig'de şampiyonluk averaj hesaplarına kalabilir. Peki ikili averajda kim önde? Genel averajda durum ne? Üçlü averajda şampiyon hangi takım oluyor? İşte Süper Lig'de şampiyonluk hesapları...

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ İKİLİ AVAREJ DURUMU

Süper Lig'de 41 hafta geride kaldı. Derbide Beşiktaş 'ı yenerek iddiasını sürdüren Galatasaray , Denizlispor deplasmanında aldığı galibiyet ve Beşiktaş ile Fenerbahçe 'nin sahasında kaybetmesiyle zirveyle puanını eşitledi. Ligin bitimine bir hafta kala lider Beşiktaş ile ikinci Galatasaray'ın 81'er puanı bulunuyor. Üçüncü Fenerbahçe ise 79 puanda.

İKİLİ AVERAJ HESAPLARI

Son hafta öncesi üç büyük takımın birbirleri arasındaki maçlara bakıldığında Beşiktaş ile Galatasaray, ikili averajda eşit durumda. Beşiktaş ve Galatasaray, ikili averajda Fenerbahçe'ye üstünlüğü bulunuyor.

ÜÇLÜ AVERAJ HESAPLARI

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezonu aynı puanda tamamlama ihtimali bulunuyor. Bu durumda aralarında yaptıkları maçlara göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın 7'şer, Fenerbahçe'nin ise 2 puanı bulunuyor. Üçlü averajda Galatasaray ile puanı ve averajı eşit olan Beşiktaş, daha fazla gol attığı için avantajı bulunuyor.

PUAN VE AVERAJ EŞİTLENİRSE ŞAMPİYON KİM OLACAK?

İki takım arasındaki genel averaja bakılacak. Beşiktaş yediği golden 44 gol daha fazla attı. Yani siyah beyazlıların +44 averajı var. Galatasaray ise yediği golden 42 gol daha fazla attı. Sarı kırmızılıların averajı ise +42. Peki bu durumda şampiyon nasıl belli olacak? Galatasaray'ın Beşiktaş'ı geçip şampiyon olabilmesi için gelecek hafta averajını siyah beyazlılardan daha iyi duruma getirmesi gerekiyor. Yani Beşiktaş 1-0 kazanırsa Galatasaray'ın 4-0 kazanması gerekiyor.

FENERBAHÇE'NİN DURUMUNA GELİNCE...

Sarı lacivertli takım ikili averajda her iki rakibinin gerisinde olduğu için puan eşitliği söz konusu olursa hiçbir şansı olmayacak. Beşiktaş ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde olan sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için son hafta HES Kablo Kayserispor'u mağlup etmesi, buna karşın hem Beşiktaş'ın hem Galatasaray'ın yenilmesi gerekiyor. Kısacası Fenerbahçe'ye bir mucize gerekiyor.

Süper Lig'de ikili averaj mı geçerli, genel averaj mı?

Süper Lig'de puan eşitliği halinde öncelikle ikili averaj geçerli. Sezonu iki takım eşit puanda tamamlarsa tarafların arasında oynanan maçlara bakılacak ve ikili averaj gözetilecek.

Ancak Süper Lig'de ikili averajdaki skor eşitliğinde deplasmanda atılan golün herhangi bir önemi bulunmuyor.

İkili averajda eşitlik olması durumunda ise bu kez genel averaja bakılacak.

Üçlü averajda durum ne?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sezonu aynı puanda tamamlama ihtimali de bulunuyor. Bu durumda aralarında yaptıkları maçlara göre Beşiktaş ve Galatasaray'ın 7'şer, Fenerbahçe'nin ise 2 puanı bulunuyor. Üçlü averajda Galatasaray ile puanı ve averajı eşit olan Beşiktaş'ın, daha fazla gol attığı için avantajı bulunuyor.

TFF MEVZUATI AVERAJ İLE İLGİLİ NE DİYOR?

1- Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumlarına göre derecelendirilmelerine "Puan Usulü Sistemi" ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.

2- "Müsabaka Statüleri"nde ve her sezon öncesinde yayımlanan "Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar"da aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır:

Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise;

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde TFF tarafından belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak müsabaka(lar) neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

TFF gerekli gördüğü hallerde, gol averajını uygulamamaya veya başka bir şekilde uygulamaya karar verebilir.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, İstanbul merkezli iki Türk spor kulübü olan Beşiktaş ile Galatasaray'ın futbol takımlarının karşılaştığı maçları tanımlayan bir ifadedir. Süper Lig'de mücadele eden iki takımdan Beşiktaş iç saha maçlarını Beşiktaş'taki Vodafone Park'ta oynarken, Galatasaray'ın iç saha maçlarına Sarıyer'deki Türk Telekom Stadyumu ev sahipliği yapmaktadır.

1903'te kurulan Beşiktaş ile 1905'te kurulan Galatasaray ilk olarak 22 Ağustos 1924 tarihinde, bir İstanbul Futbol Ligi maçında karşı karşıya geldi. Taksim Stadyumu'ndaki bu ilk maç 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlanmıştı. 31 Temmuz 1925'te iki takım arasında oynanan ikinci maçı 6-1 kazanan Galatasaray, derbi tarihindeki ilk galibiyetini elde etti. İki takım arasında günümüze kadar oynanan 346 maçın 121'inde kazanan taraf Galatasaray, 112'inde Beşiktaş olurken, 114 maç beraberlikle sonuçlandı. 30 Haziran 1940'taki 9-2'lik maç Galatasaray'ın, 18 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940 tarihlerindeki 5-0'lık maçlar ise Beşiktaş'ın aldığı en farklı galibiyetlerdi. İki takım en son 8 Mayıs 2021 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda lig mücadelesinde karşı karşıya gelirken karşılaşma Galatasatay'ın 3-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.