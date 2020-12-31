Gain TV 10 Bin Adım ne zaman başlayacak? Gain Medya 10 Bin Adım oyuncuları kim? Gain nedir, anlamı nedir, nasıl izlenir?

2021 yılıyla beraber yayın hayatına başlayacak olan Gain TV yapımlarından 10 Bin Adım çok merak ediliyor. Peki, Gain Medya 10 Bin Adım oyuncuları kim? Gain nedir, anlamı nedir, nasıl izlenir? Gain TV 10 Bin Adım ne zaman başlayacak?

Gain Medya, Türk dijital dizi ve film izleme platformları arasında şimdiden yerini aldı. En dikkat çeken yapımlarından 10 Bin Adım de izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Gain TV 10 Bin Adım ne zaman başlayacak? Gain Medya 10 Bin Adım oyuncuları kim? Gain nedir, anlamı nedir, nasıl izlenir?

GAİN 10 BİN ADIM NASIL İZLENİR?

Gain 10 Bin Adım Dizisi yalnızca Gain'in mobil uygulaması üzerinden izlenebilecektir. Platform bütün akıllı uygulamalara indirilebilecek Gain Medya uygulaması üzerinden üyelik sağlanarak izlenebilecektir. Dizi Ocak ayından itibaren izlenebilir.

GAİN 10 BİN ADIM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gain 10 Bin Adın'da başarılı oyuncular Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar rol alıyor.

GAİN NEDİR?

Gain Medya, Türkiye'ye yeni ve farklı bir soluk getirecek dijital dizi ve film platformudur. Yerli yapımlara yer veren Gain, orijinal, kaliteli ve vizyonlu yapıtlarıyla seyircilere hizmet verecek. Televizyonda ve sinemada görmek istediğiniz gerçek ve kaliteli içeriklere, istenilen sürelerde Gain Tv aracılığıyla ulaşılabilecek. Gain Medya, izleyicilerine özgün, kaliteli, bağımsız ve eşitlikçi yapımlar sunuyor. Eğlenceli, anlamlı, komik, dramatik dilediğiniz türde kaliteli yapım Gain'de bugünden itibaren yer alacak.

Gain Medya, kişiye özel yayın akışı sunan bir dijital platformdur ye ve kısa videoları ile hizmet verecek yeni nesil internet televizyonu olarak Ocak'ta birçok projeyi sunmaya başlayacak.

GAİN ÜYELİK İŞLEMLERİ VE ÜYELİK ÜCRETİ

Gain üyelik ücreti ne kadar sorusu çok sık soruluyor. Gain üyelik işlemleri için öncelikle mobil cihazınıza Gain Medya uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra Gain ücretsiz üyelik işlemini sizden istenilen e-mail, isim, şifre gibi bilgileri doldurduktan sonra ücretsiz üye olabilirsiniz. Gain üyelik ücretsizdir.

GAİN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gain TV, bugün yani 30 Aralık 2020 tarihi itibariyle mobil cihazlarda yerini aldı. Gain'e bugünden itibaren İOS ve Android işletmeli tüm cihazlardan erişim sağlanabilecek. Gain, bu akşamdan itibaren hizmet vermeye başlayacak!

GAİN TV KİMİN?

Gain Tv kimin sorusu da sıkça araştırılmaktadır. Gain Medya sahibi Gözde Akpınar'dır.

GÖZDE AKPINAR KİMDİR?

Gain Tv sahibi ve kurucusu Gözde Akpınar, 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Filli Boya'nın kurucusu olan Celal Akpınar'ın kızıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme ve İktisat Bölümlerini okumuş ve mezun olmuş Gözde Akpınar, 2003 yılında Betek Boya ve Kimya Sanayi şirketinde çalışmaya başladı. 2005 yılında babası Celal Akpınar vefat ettiğinde daha 25 yaşında olan Gözde Akpınar şirketin başına geçemedi. Gözde Akpınar bir röportajında babasının "Kaç kişi çalıştırıyorsan, o kadar insan akşam çorbasını içiyorsa yüzün gülsün. Eğer o kadar insan çorba içemiyorsa sen de aç kal' dediğini ve kendisinin de babasının sözünden gideceği ifadelerinde bulunmuştu.. Gözde Akpınar şimdilerde merakla belenen Gain TV'nin de sahibi.

GAİN'DE NELER VAR?

Gain TV'de birbirinden keyifli ve kaliteli yapımlar hizmet verecek. Bunlardan bazıları şunlar:

DEVİN ÖZGÜR ÇINAR KİMDİR?

Devin Özgür Çınar, 21 Haziran 1973 tarihinde Zonguldak'ta doğmuştur. 4 yaşındayken ailesi ile İzmir'e taşındı. İlkokul, ortaokul ve Liseyi İzmir'de bitirdi. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi almaya başladı ve 1995 yılında mezun oldu.

1998 yılında "İkinci Bahar" dizisinde Türkan Şoray'ın kızı Cennet Suruç karakterine can vermiştir.

2000 yılında Yönetmeni "Abuzer Kadayıf" adlı sinema filminde Metin Akpınar, Talat Bulut, Sibel Turnagöl ile birlikte oynamıştır.

2005 yılında yapımcılığını Osman Yağmurdereli'nin yaptığı "Köpek" adlı dizide Erkan Petekkaya, Burak Sergen, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Arkın, Mustafa Avkıran, Kerem Atabeyoğlu ile birlikte başrol oynadı.

Devin Özgür Çınar, "Geriye Kalan" adlı filmde Erkan Bektaş ve Şebnem Hassanisoughi ile başrolde oynamıştır. Bu film ayrıca 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini kazanmıştır

Devin Özgür Çınar, 2013 yılında "Sevdaluk" adlı dizide Erdal Özyağcılar, Demet Akbağ, Cengiz Bozkurt ve Merve Erdoğan gibi oyuncularla beraber oynadı.

ENGİN GÜNAYDIN KİMDİR?

Engin Günaydın 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğan Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan, Aşkım Aşkım ve Zaga'da daha geniş kitlelere kendini tanıtan Günaydın 2004 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşar. Engin Günaydın, Garanti Bankası reklamında da oynadı. Engin Günaydın 2008 yılında Türk Ekonomi Bankası'nın reklam yüzü oldu, 2009'da da yeni reklamlarında oynadı.

Günaydın, 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa, Tanoba ilçesinde doğdu. İlköğretimi Turhal'da, ortaöğrenimini Erbaa'da tamamlamıştır. Lisede, her sene yapılan okullar arası tiyatro yarışmasında aldığı ödül sonrası, jüri üyelerinin Günaydın'ı konservatuvara gitmesi yönündeki ısrarlarıyla oyunculuk hayatına ilk girişi yaptı. Ailesi onu meslek sahibi olsun diye ablasının yanına, yani İzmit'e yollamıştır. Fakat o İzmit'te tiyatroya girdi. Oradan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi, yatay geçişle Mimar Sinan Konservatuvarı'na girdi.

Engin Günaydın, asıl çıkışını Gülse Birsel'in kendisini fark etmesiyle Avrupa Yakası'na katılarak yakaladı. Burada "Burhan Altıntop" karakterini canlandırarak büyük ilgi gördü. Dizinin 14 Eylül 2005 tarihindeki 3. Sezon'da giriş yapan Günaydın, dizide İdare Müdürü rolünü canlandırdı ve dizinin 24 Haziran 2009 tarihindeki son bölümüne kadar devam etti.