Gözde Akpınar tarafından hayata geçirilen Gain Medya'nın içerikleri ve programlarını sizler için derledik. 10 Bin Adım,Open Mic Rap Yarışması,Gain Sahne,Elektromonolog, Bir MFÖ Belgeseli – Ele Güne Karşı, Sokopop Hayat Dudaklarda Mey, Şokopop Skandallar & Co, Terapist, Oyunlar Holding. İşte GAİN nedir? GAİN orijinal içerikleri ve programları

Dizi, belgesel, haber, müzik, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar farklı alternatiflerin sunulduğu "GAİN"de, Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan, Muhammet Uzuner gibi isimler izleyiciyle buluşacak. Kullanıcılar, iOS ve Android için geliştirilen uygulama üzerinden tüm mobil aygıtlardan GAİN'e ulaşabilecek.

GAİN ORİJİNAL İÇERİKLERİ!

1. Terapist - 2020

Kişilik bozuklukları ve psikotik hastalıklar konusunda uzman olan terapist Çetin Düztaş'ın hayatı, karısının öldürülmesiyle altüst olur. Katilin bıraktığı ipucunun peşinden giden Çetin, geçmişin bugüne düşen gölgesini ararken, daha önce hiç fark etmediği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

Terapist

2. Bir MFÖ Belgeseli Ele Güne Karşı - 2020

50 yıla yaklaşan mazisiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun süreli müzik gruplarından biri olan MFÖ'nün daha önce hiç yayınlanmamış görüntülerini ve sahne arkasında yaşananları bu belgeselde bulacaksınız.

Bir MFÖ Belgeseli Ele Güne Karşı

3. Bir Şifa Bağımlısının İtirafları - 2020

Ela Başak Atakan'ın aynı isimli kitabından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini anlatan "Bir Şifa Bağımlısının İtirafları" bir annenin, doğuştan bağışıklık hastalığı olan kızının tedavisini tıp yöntemlerinde bulamayınca çareyi alternatif tıpta aramasını ve bu yöntemlere giderek bağımlı hale gelmesini anlatıyor. Yogadan, şaman ayinlerine, aile diziminden ayurvedik beslenmeye kadar pek çok şifa yönteminin incelendiği ve her dalın uzmanının da konuştuğu Bir Şifa Bağımlısının İtirafları, şifa duraklarını merkezine alan bir aktüel belgesel serisi.

4. Ahmet Mümtaz Taylan'la İstanbul Hesabı - 2020

Kısıtlı bütçeyle İstanbul'u dolu dolu yaşamak, gezmek, uygun bütçeyle lezzetli şeyler yiyip içmek mümkün mü? Ahmet Mümtaz Taylan, az bir bütçeyle hem İstanbul'un farklı bölgelerinin ünlü yemeklerini tadıyor, hem de yerel halkla oranın kültürü ve tarihi üzerine eğlenceli sohbetler ediyor.

Ahmet Mümtaz Taylan'la İstanbul Hesabı

5. Vedat Milor İle En İyisi - 2020

Sosyal medyada yaptığı anketlerle fenomene dönüşen ünlü gurme Vedat Milor'la eğlenceli bir program. Milor, karar vermesi zor sorularıyla hem sosyal medyanın hem konunun uzmanlarının görüşlerini dinleyip kendi kararını gastronomik gerekçelerle açıklayacak.

Vedat Milor İle En İyisi

6. Tuz Biber - 2020

Birbirine hiç benzemeyen komedyenlerin, hayata ve olaylara bakış açılarını anlattığı stand-up gösterileri.

7. Elektromonolog - 2020

Yeni bir tarz; müzikli tirat. Müzisyen Emre Yusufi ve oyuncu Nilperi Şahinkaya gündeme ilişkin konulara yorumlarını müzikli tirat eşliğinde anlatıyor.

8. 10 Bin Adım - 2020

İki eski sevgili Ezgi ve Memet, sağlık örgütlerinin uzun ve sağlıklı bir yaşam için her gün 10 bin adım atma önerisine uymaya ve birlikte yürümeye karar verirler. Her seferinde yürüyüş kararı sınanan, bütün küçük hesapları patlayan, hiçbir kestirme yolu kısa olmayan, birbirine katlanamayan iki insan yine de her gün adımsayarı çalıştırıp yürümeye başlar.

10 Bin Adım

GAİN PROGRAMLARI!

1. Oyunlar Holding - 2020

Podcast dünyasını sallayan, senelerce listelerde bir numara olan "O Tarz mı?" ve "Podcastia" yaratıcıları bilardodan Sims'e, kutu oyunlarından atari oyunlarına her türlü oyunu el emeği kostümleri ve DIY objelerle oynuyor.

Oyunlar Holding

2. 6 Kadın 6 Kuşak 1 Soru - 2020

Her jenerasyondan ve farklı profillerden kadınlar, aynı konu hakkındaki düşüncelerini ve tecrübelerini paylaşıyor. Mini röportaj serisi kadınların bir konuya bakış açısı, zamanla veya kuşaklara göre değişip değişmediğini bize gösteriyor.

3. Cep Hikayeleri - 2020

Tutkularının, hayallerinin, daha iyi bir hayat ihtimalinin peşinden gidenlerin, ısrar edip en sonunda elde edenlerin gerçek hikayeleri.

4. İstanbul Apartmanları - 2020

1870 Beyoğlu yangınında yanan ahşap binaların yerine Avrupa'dan ithal bir konut tarzı olarak yapılan apartmanların yapım sürecini, hikayelerini, kimlerin yaşadığını ve günümüze kadar uzanan hikayelerini anlatan arşiv değeri taşıyan bir belgesel.

GAIN Nedir?

Kişiye özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici kısa içeriklerden oluşan bir mobil uygulamadır.

Nasıl izleyebilirim?

Gain'i cep telefonundan veya tabletinden izleyebilirsin. Aşağıdaki bağlantılardan senin için uygun olanına tıklayarak GAIN uygulamasını indirip hemen izlemeye başlayabilirsin.

Aynı anda birden fazla cihazdan izleyebilir miyim?

GAİN mobil uygulaması kişiselleştirilmiş bir deneyim sunduğu için şu anda eş zamanlı olarak sadece bir mobil cihazdan izleyebilirsin. Mevcut hesabınla cihazların arasında geçiş yapabilirsin.

Türkiye dışından GAIN'i izleyebilir miyim?

Evet izleyebilirsin. Ancak yayınladığımız içeriklerin bazılarının telif hakları sebebiyle, bazı içerikleri her ülkede görüntülemek mümkün olmayabilir. GAIN Orijinal içeriklerini ise her ülkeden izleyebilirsin.

GAIN'i izlemek için VPN kullanabilir miyim?

Evet VPN kullanabilirsin. Ancak telif hakları sebebiyle, bağlantının yapıldığı ülkenin içerik kısıtlamalarına takılacağın için, Türkiye sınırları içinde GAIN'e VPN ile bağlanmanı tavsiye etmiyoruz.