Gain'in yeni dizisi "Etkileyici"nin gala gösterimi yapıldı

Yönetmenliğini Hande Türkel'in yaptığı, Gain'in yeni dizisi "Etkileyici", Kanyon Avm'de yapılan galada izleyiciyle buluştu.

Yapımcılığını Murat Cemcir ile Manolya Şen'in üstlendiği dizinin başrollerini Aslıhan Malbora, Bertan Asllani, Mehmetcan Mincinozlu, Nazlı Tosunoğlu, Alptekin Serdengeçti, Ali Barkın, İlker Kızmaz, Melis Özçimen, Serap Matyaş ve Levent Can paylaşıyor.

Galada, "ınfluencer" bir genç kız ile ünlü futbolcunun hikayesini işleyen dizinin ilk 2 bölümünün gösterimi yapıldı.

Dizinin yapımcılarından oyuncu Cemcir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın dönemi herkes gibi eve kapandığını ve dijital platformları takip etmeye başladığını söyledi.

Cemcir, çok iyi bir izleyici olduğunu dile getirerek, "Çok değerli bir senarist arkadaşım var, Murat Kepez. Dizimizin senaristi. Çok iyi bir komedi senaristidir. Onunla konuşurken, 'Bir şey yapalım ama drama olsun, komedi olmasın.' diye düşündük. Cristiano Ronaldo'nun, Las Vegas'ta başından geçen bir hikaye var. Bu hikayeden ilham alarak, 'Acaba bu olay Türkiye'de olsa bir kadın ve bir futbolcu bir şey yaşasa bu hikaye nereye gider?' dedik. Klasik ve klişe olanın dışında bir şey anlatalım istedik. Murat senaryoyu yazdı ve okuduk, çok sevdik. Sonrasında yapımcım Manolya Şen ile paylaştım o da çok sevdi. Daha sonra Gain ile Tolga Afşin Kaya ile paylaştık. O da çok sevdi. Böylece başladık." dedi.

"Televizyonda olmayacak, kendi riskleri olan bir hikayeydi"

Yönetmen Hande Türkel'in çok iyi bir reklam yönetmeni olduğunu ancak dizilerle ilgilenmediğini aktaran Cemcir, "Hande'yi ikna ettik çünkü bunu bir kadının anlatması gerekiyordu. 'Bir kadın hikayesi olmasından ziyade, bu anlatımı bir kadının yapması gerektiğini düşünüyoruz.' dedik. Hande de kabul etti, sağ olsun. Sonrasında bu yola girdik." diye konuştu.

Murat Cemcir, hikaye anlatmayı çok sevdiğini, bu nedenle bir film şirketi kurduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu hikaye, televizyonda olmayacak, risk almayı seven, kendi riskleri de olan bir hikayeydi. Dijital platforma çok daha güzel olacağını düşündük. Yirmi beş dakika, 10 bölüm, toplam 250 dakikada bu hikayeyi anlatabilmeliyiz. Çünkü öyle bir hikaye bu. Esas motivasyonumuz da şuydu: 25 dakikada, insanlara ölüm duygusunu, kıskançlığı, kaybedişi, yok oluşu yaşatabilir miyim? En doğru yerin bir dijital platform olduğunu düşündük. Televizyonlarda 160 dakikada bir dizinin bir bölümü yayınlanırken biz 230 dakikada bir sezonluk hikaye anlatıyoruz."

Diyalog ve sahnelere çok iyi çalıştıklarını ifade eden Cemcir, "Her bölümün finali, bir sonraki bölümü izletmek üzere kurulu. Mesela ikinin finali, birinci bölümden daha iyi. Üçüncü bölümün finali, ikiden daha iyi, dördüncünün finali üçten daha iyi. İlham sürekli gelir insana ancak insan ihtiyatlı kullanmak ister. Halbuki siz kullandıkça ilham size akar. Dolayısıyla cesaretli olmanız gerekir. O nedenle Etkileyici'de televizyonda görmeyeceğiniz diyaloglar ve bir anlatım dili var." değerlendirmesinde bulundu.

Dizide "Leyla" karakterini canlandıran Aslıhan Malbora ise içinde bulunmaktan çok keyif aldığı bir iş olduğunu belirterek, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti.

"Emre Kunda" adlı ünlü futbol oyuncusunu canlandıran Bertan Asllani de keyifli bir proje olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Günümüzde sosyal medya o kadar tehlikeli bir hal aldı ki. İnsanlar hiçbir şeyi sorgulamadan, araştırmadan yorum atıyor ve birilerini suçluyorlar. Bence bu proje, çok güzel bir farkındalık yaratacak. Sosyal medyadan sonra insanları linç etme, kötüleme bir numara olduğu için, bu güzel bir ders olacak. Bu projede yer almaktan çok mutlu oldum. Çok güzel. Başarılı oyuncu arkadaşlarımızla bu projede olmak gerçekten mutluluk verici."

Oyuncu Levent Can, dizide etkileyici bir hikaye olduğunu anlatarak, "Aslıhan'ın da söylediği gibi, ben de heyecanla bekliyorum. Ne çektiler, nasıl bir şey çıktı, göreceğiz, hep birlikte izleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Oyunculardan İlker Kızmaz da projede yer almaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Bana bu fırsatı tanıdığı için Murat Cemcir'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hayatımda hiç böyle bir şey oynamamıştım. Çok güzel. Bertan ve Aslıhan'la oynamak kısmet oldu. Levent ağabey ile de öyle. Çok teşekkür ederim, beni bu projeye dahil ettikleri için." dedi.

Dizinin ilk iki bölümünü izlemeye gelenler arasında oyuncu Çağlar Ertuğrul, Doğu Demirkol, Zeynep Bastık ve İlker Aksum'un yanı sıra bazı influencerlar da yer aldı.

İlk iki bölümü yarın izleyiciyle buluşacak yapımın, her pazar 2 yeni bölümü yayınlanacak.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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