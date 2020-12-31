GAİN | Gain Şokopop konusu nedir? Şokopop ne zaman başlayacak? Şokopop kimdir, kaç yaşında?
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GAİN | Gain Şokopop konusu nedir? Şokopop ne zaman başlayacak? Şokopop kimdir, kaç yaşında?

31.12.2020 22:58 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:01
GAİN | Gain Şokopop konusu nedir? Şokopop ne zaman başlayacak? Şokopop kimdir, kaç yaşında?

2021 yılıyla beraber yayın hayatına başlayacak olan Gain Medya, Türk dijital dizi ve film izleme platformları arasında yerini aldı. Youtube'un sevilen ismi Şokopop da Gain'de olacak! Gain Şokopop konusu nedir? Şokopop ne zaman başlayacak? Şokopop kimdir, kaç yaşında?

Gain reklam müziği ve reklamı, dün yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Gaye Su Akyol'un İstikrarlı Hayat Hakikattir şarkısıyla reklamını yayınlayan Gain 30 Aralık tarihinde yayın hayatına başladı, fakat tüm içerikleri henüz yayınlanmaya başlamadı. Gain Medya, izleyicilerine özgün, kaliteli, bağımsız ve eşitlikçi yapımlar sunuyor. Eğlenceli, anlamlı, komik, dramatik dilediğiniz türde kaliteli yapım Gain'de bugünden itibaren yer alacak. Bu ilgi çekici ve merak edilen yapımlardan birisi de Şokopop! İnstagram'ın ve Youtube'un sevilen, ilgi gören maskelisi Şokopop Gain'de de nostaljik hikayelere, entrikalara ve magazine doyuracak! Gain Şokopop ne zaman başlayacak? Şokopop konusu nedir? Şokopop kimdir? İşte detaylar haberimizde...

GAİN ŞOKOPOP NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gain Medya, dün yani 30 Aralık 2020 tarihi itibariyle mobil cihazlarda yerini aldı. Gain'e bugünden itibaren İOS ve Android işletmeli tüm cihazlardan erişim sağlanabilecek. Gain! Erişime açılmasının ardından içerikleri de yavaş yavaş yüklenmeye başladı! Gain Şokopop Ocak ayında yayında olacak!

GAİN ŞOKOPOP KONUSU NEDİR?

Şokopop, "Kavga, polemik, basitlik, skandal, hepsi bu kanalda" diye özetlediğini Şokopop kanalını Gain'e taşıyor. Seda Sayan'ın Kadırga yıllarını "Bir Bacının Anatomisi" başlığıyla mercek altına alan Şokopop, Demet Akalın-Hande Yener kavgasını, ünlülerin ilişkilerini detaylarını, Seda Sayan - Erol Köse gibi tüm olayları eğlenceli bir dille anlatıyor. Şokopop, Magazine yeni bir format getiriyor.

GAİN | Gain Şokopop konusu nedir? Şokopop ne zaman başlayacak? Şokopop kimdir, kaç yaşında?

ŞOKOPOP KİMDİR?

Şokopop, Türkiye'nin ilk nostaljik magazin youtuberıdır. Maskeli olarak eski magazin, kavga ve entrikalarını sunan Şokopop, Türkiye'de kısa sürede büyük bir kitleye sahip olmuştur. 1988 doğumlu Şokopop, 32 yaşındadır. İleride çalışacağı işleri etkilememesi için maskeyle işe başlayan Şokopop, tutmaz zannederken yüzbinlerce takipçisi ve izleyicisi oldu. İşini Yeni Magazin olarak tanımlayan Şokopop özellikle eda Sayan'ın Kadırga yıllarını "Bir Bacının Anatomisi" ile tanındı ve ilgi gördü.

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