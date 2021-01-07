Gain 10 Bin Adım konusu nedir? Gain 10 Bin Adım oyuncuları kimler? Gain Eski Sevgili nasıl izlenir?

Türkiye'nin yepyeni platformu ve mobil uygulaması olan Gain Medya, yayın hayatına başladı. Gain Medya'da yer alan onlarca içerikten biri olan Gain 10 Bin Adım konusu nedir? Gain 10 Bin Adım oyuncuları kimler? Gain nasıl izlenir? Başrollerinde Devin Özgür Çınar ve Engin Günaydın'ın yer aldığı 10 Bin Adım hakkında merak edilen soruların cevapları...

Gain Medya yayın hayatına başladığı günden beri büyük övgüler almaya devam ediyor. İçerikleriyle birbirinden başarılı ismi bir araya getiren platformda yer alan 10 Bin Adım adlı dizi hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

GAIN 10 BİN ADIM KONUSU NEDİR?

Devin Özgür Çınar ve Engin Günaydın'ın baş rollerini paylaştığı Gain dizisi "10 Bin Adım", Ocak ayında yayınlanmaya başlayacak. Gain'in ilk dizisi olma özelliğine sahip dizide, Ezgi ve Memet adında iki eski sevgilinin sağlıklı bir yaşam adına birlikte günde 10 bin adım atmaya karar vermeleriyle Caddebostan taraflarında bir yerlerde açılışını yapıyor. Onların her bin adımının bizim için birer dakikaya denk düştüğü bu günlük yürüyüşleri sırasında konuştukları konulara ve başlarına gelen olaylara tanıklık ediyoruz.Her bölümü yaklaşık on dakikadan oluşacak ve dikey formatta yayınlanacak diziyi Devin Özgür Çınar kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Duygu Güzelmeriç oturuyor.

Komedi türünde olan dizi, İngiliz kara mizahına da yakın bir isim tatta, hatta belki daha iyi. Çok beğenilen dizide, başroller arasındaki inanılmaz uyumun yalnızca oyunculuklarına değil senaryoya da yansıyor.

GAİN 10 BİN ADIM NASIL İZLENİR?

Gain 10 Bin Adım Dizisi yalnızca Gain'in mobil uygulaması üzerinden izlenebilecektir. Platform bütün akıllı uygulamalara indirilebilecek Gain Medya uygulaması üzerinden üyelik sağlanarak izlenebilecektir. Dizi Ocak ayından itibaren izlenebilir oldu.

GAİN 10 BİN ADIM OYUNCULARI KİMLERDİR?

Gain 10 Bin Adın'da başarılı oyuncular Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar rol alıyor.

DEVİN ÖZGÜR ÇINAR KİMDİR?

Devin Özgür Çınar, 21 Haziran 1973 tarihinde Zonguldak'ta doğmuştur. 4 yaşındayken ailesi ile İzmir'e taşındı. İlkokul, ortaokul ve Liseyi İzmir'de bitirdi. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi almaya başladı ve 1995 yılında mezun oldu.

1998 yılında "İkinci Bahar" dizisinde Türkan Şoray'ın kızı Cennet Suruç karakterine can vermiştir.

2000 yılında Yönetmeni "Abuzer Kadayıf" adlı sinema filminde Metin Akpınar, Talat Bulut, Sibel Turnagöl ile birlikte oynamıştır.

2005 yılında yapımcılığını Osman Yağmurdereli'nin yaptığı "Köpek" adlı dizide Erkan Petekkaya, Burak Sergen, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Arkın, Mustafa Avkıran, Kerem Atabeyoğlu ile birlikte başrol oynadı.

Devin Özgür Çınar, "Geriye Kalan" adlı filmde Erkan Bektaş ve Şebnem Hassanisoughi ile başrolde oynamıştır. Bu film ayrıca 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini kazanmıştır

Devin Özgür Çınar, 2013 yılında "Sevdaluk" adlı dizide Erdal Özyağcılar, Demet Akbağ, Cengiz Bozkurt ve Merve Erdoğan gibi oyuncularla beraber oynadı.

ENGİN GÜNAYDIN KİMDİR?

Engin Günaydın 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğan Türk komedyen, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Bir Demet Tiyatro ile televizyon hayatına başlayan, Aşkım Aşkım ve Zaga'da daha geniş kitlelere kendini tanıtan Günaydın 2004 yılında Burhan Altıntop rolü ile Avrupa Yakası'nda patlama yaşar. Engin Günaydın, Garanti Bankası reklamında da oynadı. Engin Günaydın 2008 yılında Türk Ekonomi Bankası'nın reklam yüzü oldu, 2009'da da yeni reklamlarında oynadı.

Günaydın, 29 Ocak 1972 tarihinde Tokat'ın Erbaa, Tanoba ilçesinde doğdu. İlköğretimi Turhal'da, ortaöğrenimini Erbaa'da tamamlamıştır. Lisede, her sene yapılan okullar arası tiyatro yarışmasında aldığı ödül sonrası, jüri üyelerinin Günaydın'ı konservatuvara gitmesi yönündeki ısrarlarıyla oyunculuk hayatına ilk girişi yaptı. Ailesi onu meslek sahibi olsun diye ablasının yanına, yani İzmit'e yollamıştır. Fakat o İzmit'te tiyatroya girdi. Oradan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi, yatay geçişle Mimar Sinan Konservatuvarı'na girdi.

Engin Günaydın, asıl çıkışını Gülse Birsel'in kendisini fark etmesiyle Avrupa Yakası'na katılarak yakaladı. Burada "Burhan Altıntop" karakterini canlandırarak büyük ilgi gördü. Dizinin 14 Eylül 2005 tarihindeki 3. Sezon'da giriş yapan Günaydın, dizide İdare Müdürü rolünü canlandırdı ve dizinin 24 Haziran 2009 tarihindeki son bölümüne kadar devam etti.