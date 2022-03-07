GAİB'ten kadın istihdamına destek

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle tüm kadınların gününü kutladı.

Günümüz koşullarında kadınların çalışma hayatındaki yerine değinen Başkan Ahmet Fikret Kileci, kadın istihdamına katkı sağlamanın ve fırsat eşitliği sunmanın elzem bir konu olduğunu vurguladı. Kadınların iş hayatında aktif rol almasının önemini vurgulayan Fikret Kileci, GAİB eğitim biriminin düzenlediği muhtelif online eğitimler aracılığıyla ev kadınlarının da ihracat yapabileceğinin müjdesini verdi.

Kadının iş hayatındaki yerine değinen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, eğitimli ve donanımlı kadınların iş hayatında başarılı olmasının önünde hiçbir engel olmadığını belirtti. İş hayatında kadınların aktif rol almasını destekleyen Başkan Kileci, "Öncelikle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Günümüz konjonktüründe kadınların, iş hayatında ne yazık ki kendini ispatlamak için daha çok çalışmak ve emek vermek zorunda olduklarını görebiliyoruz. Bu sebeple, kadınların iş hayatında yanlarında olmalı, fırsat eşitliği sunmalı ve bu yolda beraber yürümeliyiz. Biz GAİB olarak bölgemizdeki ihracatçılara hizmet versek de online eğitimlerimizle mekan sınırını ortadan kaldırarak Gaziantep'ten yurdun dört bir yanındaki tüm hanımefendilere ve tabii ki ayırt etmeden tüm beyefendilere ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat iş hayatında kadınların bazı durumlarda daha dezavantajlı olduğundan kadınların eğitimine karşı daha duyarlı olduğumuzu söyleyebilirim. Sağladığımız eğitimlerin avantajlarına değinecek olursak, işsizlikten muzdarip olan bir hanımefendinin elinde satabileceği bir emtia ve yöresel ürünü varsa e-ticaret eğitimlerimizi takip ederek sertifika edinebilir. Bununla birlikte, iş hayatında kendini geliştirmek isteyen bir kadın girişimcimiz; ihracat, ticaret ve kişisel gelişim eğitimlerimizden faydalanabilir. Eğitimlerimizle ilgili detaylı bilgi edinmek isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr.html linkinden web sitemize ulaşabilirler" şeklinde konuştu.

İhracatçı birliklerinin ilk kadın şoförü GAİB'te

Kadınların iş hayatında desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, kadınların yetenekleri doğrultusunda başarılı olabileceğini belirtti. Başkan Kileci, "İşin kadını ve erkeği diye cinsiyetçi bir söylemle anılmasına son derece karşıyım. Bir işin ehli kimse işi o yapmalı. Mesela İhracatçı Birlikleri içerinde ilk ve tek kadın makam şoförü, Birliğimizde görevini icra etmektedir. Bu durumdan dolayı her ne kadar tepki alsam da kararımdan ötürü son derece memnunum ve imkanım olsa kadın şoför sayısını artırmak isterim. Birliğimiz personel alım mülakatlarında bir kadın adayının niteliklerini fark edersem bizimle çalışmasına öncelik vermeyi tercih ederim. Bu sebeple kurumumuzda birçok kadın arkadaşımızı görmeniz mümkün. Hemcinslerimi bu konuda önyargılarını kırmaya ve doğru kişiyi doğru işle buluşturmaya davet ediyorum" diyen Kileci; Gazi Mustafa Kemal'in "Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Yerel