Gaib Koordinatör Başkanı Kileci'den Gazilik Günü Mesajı

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den Gazilik günü mesajı

GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'e gazilik unvanı verilişinin 98. yıl dönümünü anısına bir mesaj yayımladı.

Kurtuluş Savaşımızda vatanın her köşesinde ayrı bir mücadele verildiğini; vatanın her parçasının her bir ferdin kanını, canını ortaya koyması ile kazanıldığını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, bu coğrafyada var olma mücadelesinin aslında hiç bitmeyen bir hikaye olduğunu ve ulusumuzun bu hikayeyi kahramanlıklarıyla efsaneleştirdiğini belirtti.

Gaziantep'in her geçen gün gücüne güç kattığını belirten Kileci, "Bu kahramanlığın en parlak örneklerinden biri de havasını teneffüs etmekten gurur duyduğum Gaziantep'tir. Buranın insanı Kurtuluş Savaşı yıllarında, dışarıdan hiçbir yardım almadan, aylarca düşman askeri ile çarpışmış ve bir destan yazmıştır. Bu destan Meclis tarafından taçlandırılmış ve Antep artık göğsünde gururla taşıyacağı "Gazi" unvanını almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, onlar sadece Antep'i değil Türkiye'yi kurtarmıştır. İnsanı hiç değişmeyen Gaziantep, bugün de dönemin gerektirdiği mücadele araçları ile vatan için çalışmaya devam etmektedir. Ben, Gaziantep'in insanı ile, üreticisi ile her gün doğrudan temasta olan GAİB'in Koordinatör Başkanı olarak; bu yöre halkının nasıl cesaretle girişimcilik ruhunu ortaya koyduğuna şahit oluyorum. İdrak ve cesaretini kaybetmeyen Gaziantep her geçen gün gücüne güç katmakta ve daha güçlü bir Türkiye için mücadelesine devam etmektedir. Antep'in Gazilik unvanının 98. yıl dönümünü kutladığımız bugün vesilesiyle, vatan için canını esirgemeyen şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehitlerin varisi olarak mücadelesine devam eden insanımızın da gazilik gününü kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA