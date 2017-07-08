G20 Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen 12. G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi açıklandı.



G20 Zirvesinin sonuç bildirgesinde "terörle mücadele, küresel ticaret, iklim ve Afrika ile işbirliği" konuları yer aldı. Bildirgede, "Terörizm, yerinden olma, yoksulluk, açlık ve sağlık tehditleri, istihdam oluşturma, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve eşitliğin dahil olduğu küresel toplumun temel zorluklarını ele almaya karar verdik. Gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere diğerleri ile birlikte çalışarak bu zorlukları çözmeye devam edeceğiz" denildi.



Bildirgede Paris İklim Değişikliği Anlaşması'na ilişkin de ABD'nin anlaşmadan çekilme kararının not edildiği belirtilerek, "Diğer G20 liderleri, Paris Antlaşması'nın geri dönülemez olduğunu belirtiyor." açıklamalarına yer verildi.



KÜRESEL TİCARET



Küresel ticaretin gelişmesine ilişkin, "İki taraflı ve karşılıklı avantaj sağlayan ticaret ve yatırım çerçevelerinin ve ayrımcılık yapılmama ilkesinin önemini belirterek piyasaları açık tutacağız ve haksız ticaret uygulamalarını da içeren korumacılıkla mücadeleye devam edeceğiz ve bu bağlamda yasal ticaret savunma araçlarının rolünü tanıyacağız. Özellikle ticaret ve yatırım için olumlu bir ortam teşvik ederek, düzgün bir hareket alanı sağlamaya çalışacağız. Bu amaçla, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından mevcut izleme görevleri çerçevesinde izleme faaliyetlerine değer veriyoruz"ifadeleri yer aldı.



AFRİKA İLE İŞBİRLİĞİ



Bildirgede Afrika ile işbirliğinin önemine vurgu yapılarak, "G20 Afrika Ortaklığı'nı, Afrika ülkelerindeki fırsatlar ve zorluklar ve 2030 Gündem'in amaçları doğrultusunda başlatıyoruz. Ortak çabalarımız, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik edecek ve Afrika ülkelerinin ihtiyaç ve isteklerine yanıt olarak, özellikle kadınlar ve gençler için iyi bir istihdam oluşturmaya katkıda bulunarak yoksulluğun ve göç sebepleri arasındaki eşitsizliğin ele alınmasına yardımcı olacak" denildi.



(İHA)