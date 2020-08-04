FuturLab tarafından geliştirilen Peaky Blinders Mastermind çıkış tarihi açıklandı. Peaky Blinders Mastermind sistem gereksinimleri neler?
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FuturLab tarafından geliştirilen Peaky Blinders Mastermind çıkış tarihi açıklandı. Peaky Blinders Mastermind sistem gereksinimleri neler?

Peaky Blinders dizisi gördüğü büyük ilgiden sonra, oyun ile de oyuncuları sevindirecek. Bulmaca macera türünde olan Peaky Blinders Mastermind ne zaman çıkacak? Peaky Blinders konusu nedir? Peaky Blinders oyuncuları kimler? Peaky Blinders karakterleri kimler? Peaky Blinders Mastermind fiyatı

FuturLab tarafından geliştirilen Peaky Blinders Mastermind çıkış tarihi açıklandı. Peaky Blinders Mastermind sistem gereksinimleri neler?
04.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:21

Geliştici FuturLap ve yayıncı Curve Digital ortaklığı ile sunulacak olan Peaky Blinders: Mastermind bulmaca macera türünde olacak.

12 Eylül 2013 tarihinde yayınlanmaya başlayan dizi, BBC Two kanalında başladığı yayın hayatına Netflix ile devam ediyor. Çok popüler hale gelen Peaky Blinders karakterleri ile de çok fazla seviliyor. Thomas Shelby, Arthur Shelby, Tom Hardy'nin canlandırdığı Alfie Solomons ve Adrien Brody tarafından canlandırılan Luca Changretta karakterleri dizide oldukça beğeni topladı. Peaky Blinders oyuncu kadrosu, dizi atmosferi ve Birmingham aksanı ile dizi 6. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor.

PEAKY BLINDERS KONUSU NEDİR?

Birinci Dünya Savaşı sonrasında devlete karşı gelen bahis çetelerini, komünistler ile devlet arasındaki husumeti konu ediniyor. Peaky Blinders, şapkalarındaki jiletlerle insanları kör etmesi ile ünlenen bir aileden oluşan çetedir. "Gipsy- çingene" olarak bilinirler. Çete üyeleri soygunculuk ve at yarışları ile geçimini sağlıyor. Bu nedenle halk üzerinde büyük bir korkuya neden oluyor. Çetenin bir soygunda yaptığı hatanın sonrası şehre yeni gelen bir müfettiş ile işler kızışmaya başlıyor. Böylece çetenin aldığı rüşvetler azalıyor ve işleri zor duruma düşüyor. Çetenin lideri ise her zamankinden daha acımasız olmaya başlıyor.

FuturLab tarafından geliştirilen Peaky Blinders Mastermind çıkış tarihi açıklandı. Peaky Blinders Mastermind sistem gereksinimleri neler?

PEAKY BLINDERS OYUNCULARI

Cillian Murphy

Rolü : Tommy Shelby

Sam Neill

Rolü : Campbell

Helen McCrory

Rolü : Aunt Polly Gray

Annabelle Wallis

Rolü : Grace Burgess

Iddo Goldberg

Rolü : Freddie Thorne

Paul Anderson

Rolü : Arthur Shelby

Sophie Rundle

Rolü : Ada Shelby

Joe Cole

Rolü : John Shelby

Aimee-Ffion Edwards

Rolü : Esme Shelby

Natasha O'Keeffe

Rolü : Lizzie Stark

Ned Dennehy

Rolü : Charlie Strong

Andy Nyman

Rolü : Winston Churchill

David Dawson

Rolü : Roberts

Charlie Creed-Miles

Rolü : Billy Kimber

Finn Cole

Rolü : Michael Gray

PEAKY BLINDERS MASTERMIND ÇIKIŞ TARİHİ

Thomasa Shelby'nin aile çetesini bir oyun olarak göreceğimiz oyun PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için 20 Ağustos'ta çıkacak.

FuturLab tarafından geliştirilen Peaky Blinders Mastermind çıkış tarihi açıklandı. Peaky Blinders Mastermind sistem gereksinimleri neler?

PEAKY BLINDERS MASTERMIND FİYATI

Steam fiyatı 32 TL

Xbox Store 57 TL

(%20 indirim fiyatları)

PEAKY BLINDERS MASTERMIND SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim sistemi: Windows 7/8.1/10 x64

İşlemci: Intel i5-760 (4*2800) veya eşdeğeri

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: GeForce GTX 760

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

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