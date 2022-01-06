Futbolist'in Kadrosunda Önemli Değişiklikler!

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sterben'in Yeni Takımı Neresi Olacak?

Emre "sterben" Demirci'nin takımdan ayrılmasının ardından ilk akla gelen sorular hangi takıma gideceği oldu. 2022 Champions Tour'da ön plana çıkmak isteyen fakat kadrosunu henüz tamamlamayan iki takım sterben için konuşulan takımlar arasında. Bu takımlardan ilki VCT 2021: 3. Aşama EMEA Elemeleri finalisti SuperMassive Blaze. SuperMassive Blaze başarılı gidişatın ardından arkasında birçok soru işareti bırakarak üç oyuncunun takımdan ayrılmasının ardından yeniden yapılanmaya gitti. Fakat takımın beşinci oyuncusu henüz duyurulmadı. Bir diğer konuşulan takım ise geçtiğimiz sezon adını duyurmayı başarmış olan Fire Flux Esports.

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