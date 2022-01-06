Futbolist'in Kadrosunda Önemli Değişiklikler! - Haberler
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Futbolist'in Kadrosunda Önemli Değişiklikler!

Futbolist'in Kadrosunda Önemli Değişiklikler!
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

Takımdan bir kişinin ayrılmasının ardından Futbolist, iki oyuncuyu bünyesine katarak kadrosunu tamamladı!

2021 Champions Tour: 1. Aşama Masters şampiyonu ve First Strike Türkiye finalisti Futbolist, 2022 Champions Tour'un başlamasına kısa bir süre kala kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Takımın yıldız oyuncusu Emre "sterben" Demirci, sözleşmesini feshederek kulüpten ayrıldı. Kısa bir süre sonra Futbolist, Özkan "p0wa77" Arslantürk ve Furkan "MrFaliN" Yeğen transflerini duyurdu. Futbolist, açık elemeler başlamadan önce kadrosunu tamamlamış oldu fakat takımın IGL'i Ufuk "SasuKe" Göktaş inaktif pozisyonda yer alıyor. Takımın yeni IGL'inin kim olacağı henüz netlik kazanmadı.

Futbolist'in Yeni Oyuncuları

Furkan "MrFaliN" Yeğen

Doğum Tarihi: (21 yaşında)Uyruk:

Türkiye		Oynadığı Takımlar: Beşiktaş Esports (04.03.2021 – 23.09.2021)

Regnum Carya Esports (23.09.2021 - 06.01.2022)

İmza Ajanlar:

İstatistikler: Rating– 1.16

ACS – 231.7

KD – 1.16

HS – %25

Özkan "p0wa77" Arslantürk

Doğum Tarihi: (22 yaşında)Uyruk:

Türkiye		Oynadığı Takımlar: OtherSide Esports (10.10.2020 – 06.10.2021)

Kafalar Esports (24.10.2021 - 06.01.2022)

İmza Ajanlar:

İstatistikler: Rating– 1.01

ACS – 202.3

KD – 0.91

HS – %28.3

Güncel Kadro

Buğra "mojj" Kiraz

Furkan "MrFaliN" Yeğen

Doğukan "qRaxs" Balaban

Konur Alp "qw1" Şahin

Özkan "p0wa77" Arslantürkİnaktif Oyuncular

Mustafa "sianclavera" Tabakoglu

Ufuk "SasuKe" GöktaşIGLTeknik Kadro

Eray "GAIS" SarıkayaKoç

sterben'in Yeni Takımı Neresi Olacak?

Emre "sterben" Demirci'nin takımdan ayrılmasının ardından ilk akla gelen sorular hangi takıma gideceği oldu. 2022 Champions Tour'da ön plana çıkmak isteyen fakat kadrosunu henüz tamamlamayan iki takım sterben için konuşulan takımlar arasında. Bu takımlardan ilki VCT 2021: 3. Aşama EMEA Elemeleri finalisti SuperMassive Blaze. SuperMassive Blaze başarılı gidişatın ardından arkasında birçok soru işareti bırakarak üç oyuncunun takımdan ayrılmasının ardından yeniden yapılanmaya gitti. Fakat takımın beşinci oyuncusu henüz duyurulmadı. Bir diğer konuşulan takım ise geçtiğimiz sezon adını duyurmayı başarmış olan Fire Flux Esports.

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