Futbolist'in Kadrosunda Önemli Değişiklikler!
Takımdan bir kişinin ayrılmasının ardından Futbolist, iki oyuncuyu bünyesine katarak kadrosunu tamamladı!
2021 Champions Tour: 1. Aşama Masters şampiyonu ve First Strike Türkiye finalisti Futbolist, 2022 Champions Tour'un başlamasına kısa bir süre kala kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Takımın yıldız oyuncusu Emre "sterben" Demirci, sözleşmesini feshederek kulüpten ayrıldı. Kısa bir süre sonra Futbolist, Özkan "p0wa77" Arslantürk ve Furkan "MrFaliN" Yeğen transflerini duyurdu. Futbolist, açık elemeler başlamadan önce kadrosunu tamamlamış oldu fakat takımın IGL'i Ufuk "SasuKe" Göktaş inaktif pozisyonda yer alıyor. Takımın yeni IGL'inin kim olacağı henüz netlik kazanmadı.
Futbolist'in Yeni Oyuncuları
Furkan "MrFaliN" Yeğen
Türkiye Regnum Carya Esports (23.09.2021 - 06.01.2022) ACS – 231.7 KD – 1.16 HS – %25 Özkan "p0wa77" Arslantürk Türkiye Kafalar Esports (24.10.2021 - 06.01.2022) ACS – 202.3 KD – 0.91 HS – %28.3 Güncel Kadro Buğra "mojj" Kiraz Furkan "MrFaliN" Yeğen Doğukan "qRaxs" Balaban Konur Alp "qw1" Şahin Özkan "p0wa77" Arslantürkİnaktif Oyuncular Mustafa "sianclavera" Tabakoglu Ufuk "SasuKe" GöktaşIGLTeknik Kadro Eray "GAIS" SarıkayaKoç sterben'in Yeni Takımı Neresi Olacak? Emre "sterben" Demirci'nin takımdan ayrılmasının ardından ilk akla gelen sorular hangi takıma gideceği oldu. 2022 Champions Tour'da ön plana çıkmak isteyen fakat kadrosunu henüz tamamlamayan iki takım sterben için konuşulan takımlar arasında. Bu takımlardan ilki VCT 2021: 3. Aşama EMEA Elemeleri finalisti SuperMassive Blaze. SuperMassive Blaze başarılı gidişatın ardından arkasında birçok soru işareti bırakarak üç oyuncunun takımdan ayrılmasının ardından yeniden yapılanmaya gitti. Fakat takımın beşinci oyuncusu henüz duyurulmadı. Bir diğer konuşulan takım ise geçtiğimiz sezon adını duyurmayı başarmış olan Fire Flux Esports. Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri
Doğum Tarihi: (21 yaşında) Uyruk: Oynadığı Takımlar: Beşiktaş Esports (04.03.2021 – 23.09.2021) İmza Ajanlar: İstatistikler: Rating– 1.16 Doğum Tarihi: (22 yaşında) Uyruk: Oynadığı Takımlar: OtherSide Esports (10.10.2020 – 06.10.2021) İmza Ajanlar: İstatistikler: Rating– 1.01
Türkiye
Regnum Carya Esports (23.09.2021 - 06.01.2022)
ACS – 231.7
KD – 1.16
HS – %25
Özkan "p0wa77" Arslantürk
Türkiye
Kafalar Esports (24.10.2021 - 06.01.2022)
ACS – 202.3
KD – 0.91
HS – %28.3
Güncel Kadro
Buğra "mojj" Kiraz
Furkan "MrFaliN" Yeğen
Doğukan "qRaxs" Balaban
Konur Alp "qw1" Şahin
Özkan "p0wa77" Arslantürkİnaktif Oyuncular
Mustafa "sianclavera" Tabakoglu
Ufuk "SasuKe" GöktaşIGLTeknik Kadro
Eray "GAIS" SarıkayaKoç
sterben'in Yeni Takımı Neresi Olacak?
Emre "sterben" Demirci'nin takımdan ayrılmasının ardından ilk akla gelen sorular hangi takıma gideceği oldu. 2022 Champions Tour'da ön plana çıkmak isteyen fakat kadrosunu henüz tamamlamayan iki takım sterben için konuşulan takımlar arasında. Bu takımlardan ilki VCT 2021: 3. Aşama EMEA Elemeleri finalisti SuperMassive Blaze. SuperMassive Blaze başarılı gidişatın ardından arkasında birçok soru işareti bırakarak üç oyuncunun takımdan ayrılmasının ardından yeniden yapılanmaya gitti. Fakat takımın beşinci oyuncusu henüz duyurulmadı. Bir diğer konuşulan takım ise geçtiğimiz sezon adını duyurmayı başarmış olan Fire Flux Esports.
Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri