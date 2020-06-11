Futbol sahası lavanta üretim merkezine dönüştürüldü İzmir'in Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren Bademli Fidancılık Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifi, atıldı durumda olan ve futbol sahası olarak kullanılan alanı lavanta üretim merkezine çevirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren Bademli Fidancılık Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifi, atıldı durumda olan ve futbol sahası olarak kullanılan alanı lavanta üretim merkezine çevirdi.

Meyve fidanının yanı sıra peynir, yoğurt, ayran gibi gıdalar üreten kooperatifin başkanı Şelçuk Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1968 yılında kurulan kurumun faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Son olarak Pazaryeri Sokakta kullanılmayan sahayı lavanta üretim merkezine dönüştürdüklerini ifade eden Bilgili, "Kooperatif olarak ilk etapta 500 bin adet, ortaklarımızla üretime geçtik. Itırlı bitki dediğimiz kekik gibi diğer bitkilerle lavantayı da üretmeye başladık. Önümüzdeki günlerde daha da çoğaltarak seri üretime devam edeceğiz. Bu işleri yaparken istihdam da kendiliğinden artıyor. Kooperatifimiz bünyesinde birçok kişi çalıştırarak istihdam sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde lavanta konusunda talepleri karşılayacağız." ifadelerinde bulundu.

Selçuk Bilgili, Türkiye genelindeki belediyelerden siparişi beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA