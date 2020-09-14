Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi
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Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi

Bursa'da fuhuş pazarlığı yapan iki kafadar, otel odasına gidince silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi.

14.09.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:31

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, fuhuş için buluştukları 2 kadınla aynı odaya çıkan 2 arkadaş, silahlı 3 kişi tarafından gasbedildi. Gaspçılar ile suç ortakları kadınlar, yakalanarak gözaltına alındı.

Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde bu sabah yaşanan olayda, O.A. ve O.S., fuhuş için Burcu Y. ve Kader Y. ile bir otelde buluştu. 2 erkek, kadınlarla bir odaya çıktı. Ancak kısa süre sonra odaya elleri silahlı Umut Y.A., Cüneyt T. ve Kemal S. girdi. O.A. ve O.S.'nin değerli eşyaları ile paralarını gasbeden 3 şüpheli, kadınlarla birlikte kaçtı.

ŞÜPHELİLER KAÇTIKLARI OTOMOBİLDE YAKALANDI

İhbar üzerine araştırma başlatan Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2'si kadın 5 şüpheliyi, kaçtıkları otomobilde yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada gasbedilen eşyalar ve para ile uyuşturucu madde ve 3 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Şüpheliler adliyeye böyle getirildi;

Fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler
Fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler
Fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler
Fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (5)
COSMOS: o iki salak ne olduğunu sanıyor kızlar onlara aşık olduğu için mi çağırıyor
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ANALİZCİ: Başlıktaki resime bak videodakilere bak. Hayaller Paris gerçekler Somali. Videodaki kızlara para bile verilmez yüzüne bakilmaz
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IZMİRLİ: Vaybe bursaya bak neler oluyor neler
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