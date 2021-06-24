Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin evinde polis yeleği ele geçirildi
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Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin evinde polis yeleği ele geçirildi

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin evinde polis yeleği ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada polis yeleği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ile yer temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kimlikleri saptanan 1'i kadın 7 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 10 kartuş, 1 polis yeleği, 19 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin evinde polis yeleği ele geçirildi
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin evinde polis yeleği ele geçirildi
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin evinde polis yeleği ele geçirildi
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin evinde polis yeleği ele geçirildi
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin evinde polis yeleği ele geçirildi
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin evinde polis yeleği ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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