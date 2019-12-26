Fuat Sezgin'in 17 ciltlik eserinin tercümesi tamamlandı

26.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:25

Karabük Belediyesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.



Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa; Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Prof. Dr. Sezgin'in İstanbul Üniversitesi'ne mühendislik okumak için gittiğini, Hellmut Ritter'in seminerinde kendisinden etkilendikten sonra bilim tarihi okumaya karar verdiğini söyledi.



Bilim tarihinde çok büyük başarılara imza attığını ifade eden Çetinkaya, 1960 ihtilalinden sonra üniversitedeki görevden atıldıktan sonra Frankfurt'u tercih ettiğini belirtti. 60 yıl süresince kimsede olmayan dünyanın en önemli eserlerini biriktirdiğini aktaran Çetinkaya, "Burada enstitüsü kuruyor. Bilim tarihine büyük katkıları oluyor. Bize şunu öğrettiler, 'Batılılar olmasa biz çocuklarımız hasta olsa antibiyotiği bile bulamayız', 'Batılılar bizden üstün' diye hocamız batıdan alınan bu bilimin doğudan geldiğini, Müslümanlardan geldiğini ispat ediyor. Amerika'nın keşfinin bile Müslümanlar tarafından Kolomb'dan öne yapıldığını ispat ediyor. Bunu Cumhurbaşkanımızda söyledi. Söylediği zamanda maalesef bizimkiler o kadar çok inançsız ki, böyle bir şeyin olacağına inanmadıkları gibi alay mevzusu yaptılar. Ama hocamız bunu o kadar güzel ispat etti ki, Müslümanların yaptığı haritada Kolomb'dan önce yerini gösterdi. O haritayı buldu" dedi.



"Hocamızın vakfı kendi hayatıydı"



Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan da Fuat Sezgin'in dünyadan gözü açık gitmediğini, hep "milletim" dediğini, Anadolu insanı, Müslümanlar üzerindeki aşağılık ve eziklik kompleksinin tahammül edilemez olduğunu, bundan kurtulmak gerektiğini düşündüğünü belirtti.



Fuat Sezgin'in bilim tarihine girmesiyle vefatı arasında 75 sene olduğunu, 85 yaşına kadar günde 17 saat çalıştığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Hocamızın vakfı kendi hayatıydı, eserleriydi. Kendisi öldükten sonra bugün biz Fuat Sezgin'i konuşuyoruz. Bugün vakfımız 17 ciltlik eserinin tercümesini tamamladı. Önümüzdeki aylarda yavaş yavaş basmaya, yayınlamaya başlayacağız. Hocamız 17 ciltlik temel eserini Almanca olarak yazmıştır."



Bilimler tarihinin farklı bir bilim alanı olduğunu anlatan Erdoğan, "Bilimler tarihi, bilimlerin bugüne gelişindeki bütün hikayeyi çalışan dal. Bir bilimler tarihçisinin bilmesi gerek birçok saha var. Bilimler tarihçisi, coğrafyanın tarihini çalışacaksa eğer, coğrafyayı anlaması gerekir. Matematiğin tarihini çalışacaksa eğer, matematiği anlaması gerekir. Bugünkü bir denklemin, nasıl bu hale geldiğini bilmesi için denklem, eşitsizlik, ikinci türden denklemler nasıl çözülür bunların hepsini anlaması gerekir. Kimyadan anlaması gerekir, biyolojiden anlaması gerekir, birçok bilim tarihçileri alsında sadece bir bilim dalında tarih çalışırlar, 2-3 bilim dalında tarih çalışırlar. Hocamızın 17 cildinin içerisinde birinci cildi İslami ilimlerle ilgili olan cilttir. Sonraki ciltlerde; tıp, mühendislikler, kimya, biyoloji, astronomi, matematik, algoritma vardır ve en son çalıştığı 18 ciltte hocamız felsefe üzerine çalışıyordu. Yaklaşık 15 yılını coğrafyaya ayırmıştı hocamız, 'keşke 15 yılımı coğrafyaya değil de felsefeye ayırsaydım' demişti. Yani hocamıza tabiri caiz ise o 94 yıl yetmemişti ya da bilimler tarihine harcadığı 75 yıl yetmemişti" diye konuştu.



Prof. Dr. Sezgin'in bugünkü bilimlerin 800 yıl boyunca Müslüman bilim insanlarının yaptığı çalışmalar olmasaydı buraya gelemeyeceğini anlattığını vurgulayan Erdoğan, "Elbette batı şu anda bilimde, teknolojide, fende dünyada en ileri noktadadır. Çin'in bir rekabeti var, Japonya teknolojide batının artı bir parçası kabul ediliyor, Hindistan'ın yazılım sektöründe başka alanlarda, uzaya araç gönderdiler, Hindistan uzay çalışmalarında da ilerledi. Yeniden doğunun gelişme içine girdiğini görsek de batının teknoloji de geçtiğimiz 200 yıla damgasını vurduğunu biliyoruz. Ama ondan önce ne vardı? Penisilinden, ilk uçan Wright kardeşlerden bahsediliyor, ama bunların hepsinin okuduğu, ilham aldığı kişiler Müslüman bilim insanları. Ama ne yapılmış, batı bunları referans vermeden atlamış" değerlendirmesinde bulundu.



Amerika'nın keşfi



Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Amerika'nın keşfiyle ilgili ortaya çıkardığı bilgilerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Fuat Hoca şunu ispat ediyor. 'Kristof Kolomb'un yaşadığı Portekiz veya Avrupa oraya gidecek deniz bilgisine sahip değil o dönemde' diyor. O dönemde haritaları ölçekli olarak yapabilen sadece Müslüman haritacılar vardı. Önceden Amerika'ya giden birisini yanına almış olması lazım veya o yolu bilen birisini yanına almış olması lazım. Referanslarla, delillerle, haritalarla bunu ortaya koyuyorlar. O dönem batını kullandığı bazı haritaların aslında Müslüman haritacıların kopyaları olduğunu ispatlıyor. 'Çünkü batıda o matematik bilgisi, coğrafya bilgisi' yok diyor. 'Bunlar sadece Müslüman Arap denizcilerde var' diyor. Buradaki derdimiz şu; biz zirvedeydik, yeniden zirvede olabiliriz. Müslüman bilim insanları eski Yunan'dan Aristo, Platonları okumuşlar, önce onları Arapça'ya çevirmişler, ondan sonra onun üstüne inşa etmeye başlamışlar. Bilim bütün insanlığın malı. O zaman Müslüman bilim insanları buldukları her şeyi okumuşlar, batıdan aldıklarının üzerine bilimi geliştirmişler, ileri götürmüşler, ondan sonrada aynı şekilde bu sefer batı Müslüman bilim insanlarının ürettiği o zenginliğin, muazzam birikimin üzerine kendisi inşa etmeye başlamış."



Konferansta, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan "İslam Medeniyetinin Dünya Medeniyetine Katkıları" hakkında sunum yaptı.



Konferans sonunda Vali Gürel ve Belediye Başkanı Vergili, Rektör Aslan, Vakıf Başkanı Çetinkaya ile Bilal Erdoğan'a plaket verdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA