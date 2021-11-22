Fuat Oktay: Siber vatan sınırlarımızı korumak, topraklarımızı korumak kadar önemli

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Siber vatan sınırlarımızı korumak, topraklarımızın her bir karışını korumak kadar önemlidir. Yerli ve milli projelerle siber tehditlerin en az maliyetle en kısa sürede tespit edilmesini ve önlenmesini sağlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Milli Siber Güvenlik Zirvesi'ne katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki zirvede; Fuat Oktay ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve çok sayıda davetli yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, salgının da etkisiyle hayatın, her geçen gün biraz daha dijital alana taşındığını vurgulayarak, siber tehditlere karşı yerli ve milli kalkanlarını geliştirmek ve siber vatanda tam egemen olmak için kaybedilecek 1 dakikalarının bile olmadığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemini güçlendirmek için kurdukları Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Demir, bugünün dünyasında teknolojiye ve veriye hükmeden, veriyi dijital ortamda üreten, kullanan ve saklayanların tüm unsurlara da hükmedebildiğini belirterek, "Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, tüm kamu kurum/kuruluşları, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katkılarıyla temelleri atılan ve ülkemizde siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine katkıda bulunan bir platformdur. Türkiye Siber Güvenlik Kümesinin ana hedefi; Türkiye'deki siber güvenlik firmalarının sayısını artırmak, üyelerinin teknik, idari ve finansal açılardan gelişimine destek olmak, siber güvenlik ekosisteminin standartlarını geliştirmek, üyelerinin ürün ve hizmetlerinin markalaşmasına yardımcı olmak, üyelerinin ulusal ve global pazarda rekabet gücünü artırmak, siber güvenlik alanındaki insan kaynağı sayısını artırmak, niteliklerini geliştirmek ve bütün toplumda siber güvenlik bilincini geliştirmektir" dedi.