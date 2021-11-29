AFYONKARAHİSAR - Frigya'yı "Kral Midas" ve "Frig şapkalı" bebekler tanıtacak

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki Kadın Kültür Evi bünyesinde kurulan kooperatifte üretilen "Kral Midas" ve "Frig şapkalı" bebekler Frigya'nın tanıtımında kullanılacak.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla başlatılan Kadın Kültür Evleri Projesi kapsamında kurulan Sultandağı Kadın Kültür Evi'nde ev kadınları Kral Midas ve Frig şapkalı bebek ile ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, AA muhabirine, Vali Çiçek'in önderliğinde bütün ilçelere kadın kooperatifleri kurulduğunu söyledi.

Sultandağı Kadın Kooperatifinde 15 çeşit bebek ürettiklerini anlatan Demirbilek, Ayazini'de turizmle ilgili çalışmalarda bu bebekleri kullandıklarını söyledi.

Frigya'nın tanıtımı için Kral Midas ve Frig şapkalı bebekleri ön plana çıkardıklarını vurgulayan Demirbilek, şöyle konuştu:

"Hem bebek çeşidini artırmak hem de Ayazini'deki kültür turizmini desteklemek amacıyla yeni bir işe girdik. Kadınların ellerinde siparişler var. Onları çalışmaya devam ediyorlar. Daha da artıracağız çeşidi inşallah. Frigya bölgesi Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar olmak üzere bütün bölgeyi kapsıyor. Özellikle son zamanlarda Ayazini bölgede bir turizm destinasyonu anlamında çok büyük potansiyele sahip. Buraya 1,5 milyon civarında turist bekleniyor. Turizm potansiyelini desteklemek için Kral Midas ve Frig şapkalı bebeği bu bölgede tanıtmak istiyoruz. Hem kadınlar kazanacak hem Afyonkarahisar kazanacak."

Kursiyerlerden Gülşah Dinç (34), kooperatif kurulduğundan bu yana 15 çeşit bebek yaptıklarını ifade etti.

Son günlerde de Kral Midas ve Frig şapkalı bebeği üretmeye çalıştıklarını anımsatan Dinç, "Bunların giyim tarzlarından dikimlerine kadar her çeşitlerini araştırarak çalışmalarını yürüttük. Şu anda satışlarımız çok güzel." dedi.

Kursiyerlerden Servet Günyüzlü (49) de bebeklerin yapımının zor olmadığını kaydetti. Günyüzlü, "Bu çalışmadan kadınlar da kazanıyor. Satışlar çok güzel. Daha da güzel olacak inşallah." dedi.